عمرى ما انبسطت كده | سالي عبد السلام: السعودية بلدى الثانية وواخدة قلبى

عبرت الإعلامية المصرية سالي عبدالسلام عن سعادتها الشديدة بتقديم حفل الفنان عمرو دياب في موسم الرياض.



ونشرت الإعلامية سالى عبد السلام صورة جديدة لها على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام، وعلقت عليها بقولها: "حفلة من اقوى حفلات موسم الرياض، جمهور مفيش زيه وشجعوني وفرحوني، وعمرى ما انبسطت كدة زى ما شفتوا فى الفيديوهات والستوريز اللى عملوها لي، والله وتنظيم واحترافية وكرم وطيبة وخفة دم وتشجيع ودعم والله من كل واحد فى الحفلة من الصغير قبل الكبير يارب دايمًا ونبقى سوا "



وتابعت الإعلامية سالى عبد السلام " اللهم لك الحمد، أول مصرية تقدم حفلة فى موسم الرياض والاقى الناس مبسوطة كدة أحمدك يا رب اللهم بارك ويا رب الأوسكار حتى لو عندى ٧٠ سنة او بيسندونى عشان اطلع وابقى اول مصرية تقدمه واجيبلهم ارز بلبن ولو موسم عاشوراء هخدلهم معايا برضه"



واستكملت قائلة: "أنا روحت اعيش فى الرياض مع اهلى وانا عمرى اسبوع وعشان كده بحبها اوى وليها مكان فى قلبى ونص أقارب ابويا سعوديين ومن يومها وانا بحب السعوديين بزيادة بسببهم يمكن اكتر ناس بحبهم فى العيلة أهل طيبة وكرم وأصول وواجب ضيافة".



واختتمت " السعودية بلدى الثانية وصحابى كتير هناك الحمدلله السعودية خدت واخدة قلبى".

