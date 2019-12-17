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أخبار العالم

أمير الكويت يستقبل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد المبارك

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:53 م
الحكومة الكويتية
الحكومة الكويتية الجديدة
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قسم الخارجي
استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح. 

وجاء تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة كالآتي: 

أحمد منصور الأحمد الصباح، وزير الدفاع، وأنس خالد ناصر الصالح، كوزير للداخلية ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء.

كما تم تعيين خالد ناصر عبد الله الروضان، كوزيري للتجارة والصناعة، ومحمد ناصر عبد الله الجبرى، وزيرا للإعلام ووزير دولة لشئون الشباب.

وتعيين الدكتور باسل حمود حمد الصباح، وزير الصحة. والمستشار فهد محمد محسن العفاسى، كوزير للعدل وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

واختار رئيس الحكومة الدكتور خالد علي محمد الفاضل، وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء. ومريم عقيل السيد هاشم، وزيرا للمالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية بالوكالة.

وجاء اختيار الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزيرا للخارجية. ودكتورة رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس، وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالى. والدكتور سعود هلال ناشى الحربى، وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالى.

واختيرت الدكتورة غدير محمد محمود أسيرى، وزيرا للشئون الاجتماعية. ومبارك سالم مبارك الحريص، كوزير دولة لشئون الخدمات ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة. ووليد خليفة أحمد الجاسم، كوزير دولة لشئون البلدية.
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