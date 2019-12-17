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اقتصاد

4.03 تريليون جنيه الائتمان المحلي للبنوك في سبتمبر الماضي

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 06:07 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيى
ارتفع حجم الإئتمان المحلي للبنوك لـ 4.03 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي مقابل نحو 4 تريليونات جنيه في الشهر السابق له بفارق 30 مليار جنيه ومقارنة بـ 3.9 تريليون جنيه في يوليو 2019 بفارق 130 مليار جنيه.

قال البنك المركزي المصري في احدث تقرير له، أن حجم المطلوبات من الحكومة بلغ 2.62 تريليون جنيه في سبتمبر السابق مقابل 2.6 تريليون جنيه في أغسطس الماضي ومقارنة بـ 2.5 تريليون جنيه في يوليو 2019.

وصل حجم المطلوبات من قطاع الأعمال العام ضمن الإئتمان نحو 160.62 مليار جنيه مقابل 160.15 مليار جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 160.25 مليار جنيه في يوليو السابق.

وبلغ حجم المطلوبات من القطاع الخاص لـ 876.05 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 869.704 مليار جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 864.5 مليار جنيه في يوليو 2019.

وصل حجم المطلوبات من القطاع العائلي 373.4 مليار جنيه مقابل 362.743 مليار جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 354.6 مليار جنيه في يوليو 2019.
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