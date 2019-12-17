ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لتخفيف الأعباء.. الأسد يصدر قانونا جديدا

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 06:08 م
الرئيس السوري بشار
الرئيس السوري بشار الأسد
Advertisements
قسم الخارجي
قرر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، إعفاء مشتركي الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة على عدم دفع الفواتير شريطة المبادرة إلى السداد.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السورية، فإن قرار الأسد نص على إعفاء المديونين للشركة السورية للاتصالات من الفوائد بنسبة 100% في حال سداد الديون نقدا، و50% في حال السداد تقسيط.

ونص القرار على:

لا ترد الفوائد والأجور المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون. ويعمل بأحكام هذا القانون سنة ميلادية واحدة من تاريخ نفاذه.

وتصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاتصالات والتقانة وكذلك ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

وكانت الحكومة السورية قد أصدرت عدة قرارات خلال الفترة الماضية، من أجل التخفيف عن المواطن بسبب انهيار سعر صرف العملة السورية "الليرة"، بشكل غير مسبوق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سوريا.. بشار الأسد صدر موازنة 2020 بقيمة 9.2 مليارات دولار

أبرزه 30% إعفاءات.. اقتصادية البرلمان تكشف مزايا قانون إنهاء المنازعات الضريبية

تحليل| لماذا تجري الحكومة تعديلات على قوانين الضرائب؟.. تفاصيل

الحكومة توافق على قانون إنهاء المنازعات الضريبية.. تعرف على التفاصيل

بعد موافقة الحكومة | قانون لإعفاء الممول من غرامة 30% تأخير عن الضريبة غير المسددة

بشرى للمتقاعدين .. تطبيق قانون المعاشات الجديد.. والمالية تضخ هذا المبلغ

ترشيحاتنا

أيقونة جديدة تزين المملكة.. برج ASAR بالرياض يلامس السماء

طرد رضا عبدالعال وعدد من اللاعبين من مباراة بلدية المحلة والغزل

أنت بقيت في الحكومة يا محمد | الرئيس السيسي يمازح نائب محافظ المنوفية

هل يجوز للأب أن يهب كل ما يملك لبناته في حياته.. شاهد رد الإفتاء

تفاصيل عرض الأهلي الضخم لضم القاطرة النيجيرية ايليكي

مرتضى منصور للاعبين | النادي يعاني من أزمة مالية بسبب القناة الجديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمن القاهرة: إزالة 300 إشغال طريق وتحرير 4 آلاف مخالفة مرورية.. صور

أيقونة جديدة تزين المملكة.. برج ASAR بالرياض يلامس السماء

توقف عن استخدامها فورا.. الأكواب الورقية والفلين فيها سم قاتل