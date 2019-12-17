لتخفيف الأعباء.. الأسد يصدر قانونا جديدا

قرر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، إعفاء مشتركي الشركة السورية للاتصالات من الفوائد المترتبة على عدم دفع الفواتير شريطة المبادرة إلى السداد.



ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السورية، فإن قرار الأسد نص على إعفاء المديونين للشركة السورية للاتصالات من الفوائد بنسبة 100% في حال سداد الديون نقدا، و50% في حال السداد تقسيط.



ونص القرار على:



لا ترد الفوائد والأجور المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون. ويعمل بأحكام هذا القانون سنة ميلادية واحدة من تاريخ نفاذه.



وتصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاتصالات والتقانة وكذلك ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.



وكانت الحكومة السورية قد أصدرت عدة قرارات خلال الفترة الماضية، من أجل التخفيف عن المواطن بسبب انهيار سعر صرف العملة السورية "الليرة"، بشكل غير مسبوق.