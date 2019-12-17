طريقة تحضير شوربة الشعرية بالخضار والكريمة.. خطوة بـ خطوة

تعد الشوربة من الوجبات الرئيسية الخفيفة التى يمكن ان نبدأ بها الطعام أو نتناولها خلال اليوم، وخاصة فى فصل الشتاء تساعد على تدفئة الجسم، ولذلك سنقدم لكم طريقة عمل شوربة الشعرية بالخضار والكريمة على طريقة الشيف شربينى وهى:-



مكونات شوربة الشعرية بالخضار والكريمة:-



-شعرية

-سمنة

-صدور دجاج

- بصل

- ثوم

- جزر

- كرفس

- كرات

- كوسة

- مشروم

- مرقة

- كريمة

- ملح وفلفل

- بهارات



طريقة تحضير شوربة الشعرية بالخضار والكريمة:-



- تشوح الشعرية في السمنة حتى تصل الى اللون الذهبي



- ثم يضاف الدجاج ويشوح جيدا



- ثم يضاف كل الخضار بعد فرمه



- ثم يضاف المرقة ويتبل بالتوابل وتترك حتى تغلي



- ثم يضاف الكريمة وتقدم