ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة تحضير شوربة الشعرية بالخضار والكريمة.. خطوة بـ خطوة

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:31 م
طريقة تحضير شوربة
طريقة تحضير شوربة الشعرية بالخضار والكريمة
Advertisements
نهى هجرس
تعد الشوربة من الوجبات الرئيسية الخفيفة التى يمكن ان نبدأ بها الطعام أو نتناولها خلال اليوم، وخاصة فى فصل الشتاء تساعد على تدفئة الجسم، ولذلك سنقدم لكم طريقة عمل شوربة الشعرية بالخضار والكريمة على طريقة الشيف شربينى وهى:-

مكونات شوربة الشعرية بالخضار والكريمة:-

-شعرية
-سمنة
-صدور دجاج
- بصل
- ثوم
- جزر
- كرفس
- كرات
- كوسة
- مشروم
- مرقة
- كريمة
- ملح وفلفل
- بهارات

طريقة تحضير شوربة الشعرية بالخضار والكريمة:-

- تشوح الشعرية في السمنة حتى تصل الى اللون الذهبي

- ثم يضاف الدجاج ويشوح جيدا

- ثم يضاف كل الخضار بعد فرمه

- ثم يضاف المرقة ويتبل بالتوابل وتترك حتى تغلي

- ثم يضاف الكريمة وتقدم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنتغدى إيه.. أرز بالشعرية وكفتة داود وعمل سلطة الباذنجان

هنتغدى إيه النهارده؟ لازانيا بالفراخ والكريمة وسلطة بطاطس بالمايونيز.. وعصير برتقال فريش

لو عايز تبقي دفيان.. العدس والارز المعمر وحمص الشام اكلات لا تستغنِ عنها في الشتاء

طريقة عمل سلطة بسطرمة بالخضار المشكل

ترشيحاتنا

فيديوجراف| ردود المحللين على هزيمة الزمالك من طلائع الجيش

أكذوبة | رضا عبدالعال يفشل في المهام الكبيرة

أمن القاهرة: إزالة 300 إشغال طريق وتحرير 4 آلاف مخالفة مرورية.. صور

رحيل أردوغان عن تركيا قريبا .. انقسامات بعد اكتشاف دعمه الإرهاب

زير نساء.. نجمة هوليوود تشارلز ثيرون تفضح مخرجا شهيرا تحرش بها

تعليق مؤثر من نبيل الحلفاوي بعد خسارة الهلال في نصف نهائي كأس العالم للأندية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رؤية طريقة عمل السيارة من الداخل.. أسلوب محاكاة حديث في التصليح

انهيار الفنانة هناء الشوربجي في عزاء زوجها حسن عفيفي ..صور

وكيل بورش وهارلي SMG: مازلنا بعيدين عن تصنيع مكونات سيارة في مصر