تناولوها فورا.. 3 أطعمة تحمي الجسم من الأمراض وتقوي المناعة

يعد فصل الشتاء من أهم الفصول التى يجب أن يتبع بها الإنسان نظام غذائى مفيد يساعده على تقوية مناعة جسمه بشكل قوى.





ووفقًا لموقع “one green planet” إليكم أهم الأطعمة التى تحسن الصحة وتقوى المناعة.





-بذور اللب الأبيض

تحتوى هذه البذور على العديد من من الفيتامينات والفوائد التى تعمل على تقوية مناعة الجسم وحماية من الأمراض كما تحتوى على الدهون التى تفيد الجسم، وتساعد الفيتامينات المتواجدة بها على صحة القلب والأوعية الدموية.





-العدس الأصفر

يحتوى العدس على كمية هائلة من الألياف الطبيعية، كما يعد من أقوى مصادر البروتين، ويحتوى على الحديد والمعادن التى تعزز صحة القلب وتقوى مناعة الجسم .





-الكاجو