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مرأة

تناولوها فورا.. 3 أطعمة تحمي الجسم من الأمراض وتقوي المناعة

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:31 م
أطعمة تزيد من مناعة
أطعمة تزيد من مناعة الجسم
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نهى هجرس
يعد فصل الشتاء من أهم الفصول التى يجب أن يتبع بها الإنسان نظام غذائى مفيد يساعده على تقوية مناعة جسمه بشكل قوى.

ووفقًا لموقع “one green planet” إليكم أهم الأطعمة التى تحسن الصحة وتقوى المناعة.

-بذور اللب الأبيض
تحتوى هذه البذور على العديد من من الفيتامينات والفوائد التى تعمل على تقوية مناعة الجسم وحماية من الأمراض كما تحتوى على الدهون التى تفيد الجسم، وتساعد الفيتامينات المتواجدة بها على صحة القلب والأوعية الدموية.

-العدس الأصفر
يحتوى العدس على كمية هائلة من الألياف الطبيعية، كما يعد من أقوى مصادر البروتين، ويحتوى على الحديد والمعادن التى تعزز صحة القلب وتقوى مناعة الجسم .

-الكاجو
يعد الكاجو من المكسرات المفضلة لدى العديد من الأشخاص، كما يحتوى على النحاس والفسفور والماغنسيوم والعديد من الفيتامينات الأخرى التى تعزز من صحة الجسم وتزيد المناعة وتفيد القلب.
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