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فن

تفاصيل صادمة| 2 مليون شخص يعترضون على فيلم "الإغواء الأول للمسيح"

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:32 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
قام ما يقرب من مليوني شخص حول العالم بالتعبير عن غضبهم عن طريق التوقيع على عريضة تطالب شبكة نتفليكس بسحب فيلم "الإغواء الأول للمسيح"، الذي أطلقته بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد.

الفيلم الجديد الذي أدرجته شبكة (Netflix) نتفليكس يصور السيد المسيح والسيدة العذراء بشكل غير لائق .

الفيلم المثير للجدل من صنع ملاك إحدى القنوات البرازيلية الشهيرة على موقع يوتيوب والذي يعني اسمها حرفيا "الباب الخلفي"، وهي قناة للكوميديا أسسها خمسة فنّانين عام 2012 وفيها أكثر من 16 مليون مشترك.

فيلم "الإغواء الأول للمسيح" تم إطلاقه يوم 3 ديسمبر الجارى، ولم تعلق الشبكة الشهيرة حول إمكانية وقف عرضه حتى الآن.
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