وصفة طبيعية لعلاج الهالات السوداء نهائيا

تعاني الكثير من السيدات والفتيات من الهالات السوداء حيث تعتبر من أكثر المشكلات الجمالية التورق المرأة وتفسد إطلالتها.
قدم موقع " boldsky" خطوات عمل وصفة الخيار والعسل لعلاج الهالات السوداء نهائيا .
مكونات وصفة الهالات السوداء:
ملعقة عصير خيار
ملعقة عسل
طريقة عمل الوصفة واستخدامها:
- اخلطي المكونات جيدا ثم قومي بتطبيق الوصفة على المنطقة المصابة.
- اتركيها بعض الوقت واشطفيها بالكامل.
- كرري الوصفة يوميا لمدة 3 أسابيع للقضاء على الهالات السوداء نهائيا.
قدم موقع " boldsky" خطوات عمل وصفة الخيار والعسل لعلاج الهالات السوداء نهائيا .
مكونات وصفة الهالات السوداء:
ملعقة عصير خيار
ملعقة عسل
طريقة عمل الوصفة واستخدامها:
- اخلطي المكونات جيدا ثم قومي بتطبيق الوصفة على المنطقة المصابة.
- اتركيها بعض الوقت واشطفيها بالكامل.
- كرري الوصفة يوميا لمدة 3 أسابيع للقضاء على الهالات السوداء نهائيا.