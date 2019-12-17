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مرأة

وصفة طبيعية لعلاج الهالات السوداء نهائيا

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:07 م
وصفة طبيعية لعلاج
وصفة طبيعية لعلاج الهالات السوداء نهائيا
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اسماء محمد
تعاني الكثير من السيدات والفتيات من الهالات السوداء حيث تعتبر من أكثر المشكلات الجمالية التورق المرأة وتفسد إطلالتها.

قدم موقع " boldsky" خطوات عمل وصفة الخيار والعسل لعلاج الهالات السوداء نهائيا .

مكونات وصفة الهالات السوداء:
ملعقة عصير خيار
ملعقة عسل

طريقة عمل الوصفة واستخدامها:
- اخلطي المكونات جيدا ثم قومي بتطبيق الوصفة على المنطقة المصابة.
- اتركيها بعض الوقت واشطفيها بالكامل.
- كرري الوصفة يوميا لمدة 3 أسابيع للقضاء على الهالات السوداء نهائيا.
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