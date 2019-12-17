وصفة طبيعية لعلاج الهالات السوداء نهائيا

تعاني الكثير من السيدات والفتيات من الهالات السوداء حيث تعتبر من أكثر المشكلات الجمالية التورق المرأة وتفسد إطلالتها.



قدم موقع " boldsky" خطوات عمل وصفة الخيار والعسل لعلاج الهالات السوداء نهائيا .



مكونات وصفة الهالات السوداء:

ملعقة عصير خيار

ملعقة عسل



طريقة عمل الوصفة واستخدامها:

- اخلطي المكونات جيدا ثم قومي بتطبيق الوصفة على المنطقة المصابة.

- اتركيها بعض الوقت واشطفيها بالكامل.

- كرري الوصفة يوميا لمدة 3 أسابيع للقضاء على الهالات السوداء نهائيا.

