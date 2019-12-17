محافظ مطروح الجديد يتفقد المناطق السياحية والسكنية والترفيهية

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم عددا من المناطق السياحية والسكنية والترفيهية بمدينة مرسى مطروح.





وتفقد المحافظ شاطئ الغرام السياحى للتعرف على أعمال التطوير التى تمت و المقترحات لتحقيق الاستغلال الأمثل بعد إنهاء أعمال التطوير من منشاءات كافيتريات ومطاعم ومنطقة بلازا وشاليهات واعمدة ديكورية وذلك على الطراز المعمارى الروماني ودورات مياه وغيرها.





ووجه محافظ مطروح بوضع مخطط لإقامة مسجد ، مع عمل موقف خارجى للسيارات و وضع خطة للتسويق الجيد لتحقيق الاستغلال الأمثل للمنشآت الجديدة ، والجذب السياحى المستهدف لتحقيق العائد منها، مشيدا بتطوير الشاطئ ليصبح منطقة جذب سياحى عالمى.





كما تفقد شعيب منطقة حمام كليوباترا السياحية بعد أعمال التطوير التى شهدتها هذا العام من كافتيريات واستراحات وإقامة ممشى زجاجى الى داخل الحمام مما ييسر دخول رواده خلال موسم الصيف السياحى.





ووجه محافظ مطروح بمراجعة أعمال الكهرباء ودراسة إقامة أعمدة ديكورية تتماشى مع طبيعة المكان وكذلك زيادة عدد استراحات المواطنين فى المنطقة المواجهة للحمام ، مع دراسة تنظيم ودخول رواد المنطقة من خلال بوابات اليكترونية .





كما تفقد محافظ مطروح طريق كورنيش الأبيض الجديد بطول ٨،٦ كيلو متر ، وبعرض 34 متر يسع الاتجاهين مع جزيرة وسطى ، وذلك بدء من طريق كليوباترا الغرام في الاتجاه غربا حتى شاطئ الأبيض ،و الجارى به أعمال التطوير حاليًا من خلال مخطط تنفذه الشعبة الهندسية للمنطقة الغربية العسكرية ، وتشرف عليه مديرية الاسكان بالمحافظة وذلك بهدف اقامة منطقة جذب سياحية واستثمارية تنموية جديدة تخلق مزيد من فرص العمل ومجتمع عمرانى وسياحى جديد .





ووجه بسرعة مد جميع المرافق اللازمة من كهرباء ومياه الشرب والصرف وشنايش صرف مياه الأمطار وغيرها.

كما تفقد محافظ مطروح طريق القصر عجيبة موجهًا بدراسة تطوير الطريق للتيسير على المواطنين باعتباره ممر سياحى إلى أشهر الشواطئ غرب مرسي مطروح خاصة عجيبة والغرام وكليوباترا حيث وجه بمراجعة أعمال الإنارة ومد المرافق الاخرى تمهيدا لوضع طبقة أسفلت عليه وإعادة تطويره بالشكل اللائق وتيسير حركة السيارات.





كما تفقد شعيب حديقة كليوباترا لمتابعة أعمال التطوير بالحديقة وإقامة حمام سباحة الجاري تنفيذها.





بمساحة ١٢،٥م ×٢٥ متر لتعليم وتدريب السباحة موجها بسرعة إنهاء الأعمال قبل ٣ أشهر ، كذلك تفقد صالة الجيم والمسجد والملعب الخماسي وقاعة الافراح موجها بإنهاء الأعمال خاصة نظام السوق وشاشات العرض ومراجعة الكهرباء، وإزالة المخلفات ومراجعة أعمال الإنارة بمدخل قاعة الأفراح بشارع مدرسة وادى ماجد .





كذلك تفقد مبنى المول الملحق موجها بالتسويق الجيد للإعلان عن تأجير الكافتيريا والمحلات وصالة الجيم والمول وغيرها.





وفي جولة علي الأحياء والمناطق السكنية تفقد محافظ مطروح منطقة حى الزهور بمنطقة الكيلو 4 والجارى تطويرها بالتنسيق بين محافظة مطروح والبنك الاهلى والشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية لعدد 37 عمارة سكنية ، موجها بالبدء فى حوار مجتمعى مع الأهالي لإ خلاء العمارات على مراحل من خلال إخلاء 10 عمارات سكنية فى المرحلة الاولى وتوفير سكن للمواطنين حتى انتهاء أعمال التطوير الكامل للعمارات المستهدفة وعودة السكان لاستلام وحداتهم بعد التطوير الكامل للبدء فى 10 عمارات سكنية اخرى .





ووجه محافظ مطروح جميع الجهات المشاركة خاصة الصرف الصحى والمياه والغاز فى وضع خطة مد المرافق والتنسيق فيما بينها للعمل على التوازى للوصول بها إلى منطقة حضارية تليق بأهلها وتحقق لهم الاستقرار الاجتماعى والنفسى.





كما تفقد منطقة حى الشروق بالكيلو 7 موجهًا بسرعة مراجعة منظومة الصرف الصحى وإنهاء معاناة الأهالي ، ووضع أولوية إعادة الشيء لأصله قبل وضع طبقة أسفلت نهائية رصف الشوارع ، مع تواجد سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى لشفط مياه الصرف بين العمارات ومعالجة أغطية البيارات ، وقيام مجلس المدينة بأعمال النظافة وتوجيه سيارات رش الحشرات ، ودراسة اقامة سياج على الجزيرة الوسطى للحفاظ على المظهر الحضارى وإزالة التعديات عليها ولتكون متنفسًا للأهالى .





كما تفقد محافظ مطروح اعمال اقامة سد حاجز ومجرى للسيول خلف منطقة الكيلو 7 لحماية المبانى من مياه الأمطار بطول 1,550كم ، مشيدًا بالفكرة وأعمال الحفر، و مقررًا مكافأة جميع العاملين بالموقع برئاسة مدحت الصباع نائب رئيس المدينة .





كما استمع محافظ مطروح لعدد من الأهالى مؤكدًا على أنه سيتم تلبية مطالبهم وتخفيف معاناتهم ، مناشدا الأهالي بالتعاون فى الحفاظ على النظافة العامة.





كما تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الحارة الجانبية لطريق مطروح الإسكندرية من الكيلو 4 حتى مدخل المدينة ، موجها بتكثيف أعمال النظافة ومراجعة أعمال الإنارة.



