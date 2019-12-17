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أخبار العالم

مسؤول أمريكي يزور مصر في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:15 م
ديفيد شينكر
ديفيد شينكر
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شريف سيد
أعلنت الخارجية الأمريكية قيام مساعد الوزير لشئون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، بـ زيارة إلى مصر في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر الجاري.

وأصدرت الوزارة مذكرة إعلامية من مكتب الناطق باسم وزارة الخارجية حول هذه الزيارة المقرر لشينكر إلى مصر.

وقالت الوزارة إن شينكر من المقرر له لقاء المسئولين المصريين لمناقشة علاقة الدولتين الثنائية، التي وصفتها بالقوية.

وأضافت أنه من المقرر أن يلتقي أيضا شينكر، بمسؤولين من جامعة الدول العربية في القاهرة وسيزور القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين الدوليين.

يذكر أن شينكر، هو أول مسؤول أمريكي منذ التسعينيات من خارج وزارة الخارجية، يشغل هذا المنصب، الذي كان يحتفظ به دبلوماسيون محترفون.
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