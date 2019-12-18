أحمد يناشد وزارة الصحة توفير علاج لمرضه النادر.. صور

ناشد المواطن احمد محمد علي عمر ، البالغ من العمر 36 عاما ، و المقيم بالمطرية محافظة القاهرة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها "صدى البلد"، وزارة الصحة ، توفير علاج لمرضة النادر .



ويقول فى رسالته : انا أعانى من مرض نادر اسمه ويلسون (ترسيب النحاس على المخ والكبد) نتيجة عدم توفر الدواء حصل عندي تليف في الكبد وترسب النحاس في المخ وسبب رعشة في الأطراف المشكلة ان العلاج بتاعي اسمه بنسلامين (ارتامين) العلبة فيها 50 كبسولة والمستورد الوحيد الشركة المصرية لتجارة الادوية والعلبة ثمنها 184 جنيها والدكتور كاتبلي اني اخد 5 حبات في اليوم يعني 3علب في الشهر صيدلية الشكاوي الي في شبرا بتصرف 4شرايط التأمين وانا بشتري العلاج على حسابى وطبعا ده مكلف خصوصا اني بصرف كل شهرين .



وناشد وزارة الصحة توفير علاجه لعدم قدرته على الشراء .



للتواصل مع الحالة : 01027550208



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