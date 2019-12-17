مطالبا بمجلس للشباب.. عادل العدوي: مصر قدوة ونموذج لمحاربة الإرهاب

قال عادل العدوي أستاذ مساعد العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية، إن هناك العديد من القضايا التي تمت مناقشتها في منتدى شباب العالم وانخراط الشباب من كافة أنحاء العالم مع القادة، مضيفا: "إحدى أهم الجلسات كانت جلسة التحديات الراهنة المتعلقة بالأمن والسلم الدوليين".



وأضاف عادل العدوي خلال كلمته في الجلسة الختامية لـ منتدى شباب العالم،:" شهدنا في السنوات الماضية نموا للبنية التحتية الخاصة بـ الإرهاب واتساع شبكته في العالم وبعض الدول تستخدم الإرهاب كأداة سياسية لتعظيم مصالح سياسية ضيقة متسببة في المعاناة والدمار وزعزعة الاستقرار، ووفرت بعض الدول كافة اشكال الدعم للتنظيمات الإرهابية، وعانت منطقتنا من الإرهاب".



وتابع العدوي: "تهديد الإرهاب هو أمر عالمي ومصر في الطليعة في محاربة الإرهاب وأتذكر كلمات الرئيس السيسي منذ أعوام عندما حذر المجتمع الدولي من الإرهاب وضرورة اتخاذ إجراءات ومنهجية كاملة لمواجهة الإرهاب".



وأكمل عادل العدوي:" شهدنا هجمات إرهابية مؤسسة في العواصم الإرهابية وليس في منطقتنا فقط، ويجب أن نتبنى استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب تحاربه على الأصعدة الإستراتيجية والإقتصادية والعسكرية والتعليمية، ولا يمكننا ان نركز على الجانب الامني فقط ولن ينهزم الإرهاب بالسلاح فقط ولكنه يهزم بالأفكار وتغيير الأفكار المجتمعية".



ولفت العدوي:" لا يمكننا محاربة الإرهاب دون تطوير بلدنا وتنميتها، ومصر قدوة ونموذج لمحاربة الإرهاب واتخاذ إجراءات هائلة لتحقيق التنمية، وينبغي أن ندمج الشباب في الحوار وفي الحلول وصناعة القرار والشباب من كافة أنحاء العالم ".



وأكمل عادل العدوي:" أقترح إنشاء مجلس للشباب يتابع ويتأكد من أن كل التوصيات التي نتقدم بها من المنتدى يتم تنفيذها، وأنهي كلمتي برسالة شكر للرئيس السيسي لدعمه المستمر للشباب المصري وشباب العالم".