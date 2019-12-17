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فتاة أردنية: نحتاج أن نكون أجيالا عالمية مداركها عربية هويتها

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:40 م
ايات خليل
ايات خليل
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البهي عمرو
قالت آيات خليل، من الأردن وإحدى المشاركات بمنتدي شباب العالم، إن ملف التعليم تم الحديث فيه كثيرًا، واختلفت فيه الآراء، فالتعليم هو أحد أهم أسباب تطور الأمم وذلك فى ظل التطورات الاقتصادية والتكنولوجية الهائلة التي نمر بها.

وأضافت آيات خليل، خلال كلمتها بالجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الموهبة الآن أهم سلعة في عصرنا الحالي.

وأشارت، آيات خليل ، إلى أن البحث العلمى و المعرفة، و التكنولوجيا هي مقومات نجاح أى دولة دون استثناء، وأكدت أن التحول الرقمي و الاتصالات له أهمية كبيرة، وذلك لتعزيز المؤسسات الحكومية و الخاصة.

وطالبت آيات خليل، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، واستقطاب أفضل أساليب التعليم، والعقول العربية و نكون داعمين لها، وتستعين بالخبرات العالمية لكي ننشئ أجيال عالمية مداركها عرابية هويتها.

وأوضحت أيات خليل، أننا نحتاج لـ مبادرات شبابية، كثيرة فى الفترة المقبلة.
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