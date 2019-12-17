سأعمل على خلق عائلة واحدة | أبرز تصريحات مدرب الشباب السعودي الجديد

قدم الإسباني لويس جارسيا، المدير الفني الجديد لنادي الشباب السعودي، وعدًا إلى جماهير الليوث، لإعادة الفريق الأول لكرة القدم إلى وضعه الطبيعي.



ويُعاني الشباب مع بداية الموسم الرياضي الحالي 2019-2020، حيث يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، وذلك بعد مرور 11 جولة حتى الآن.



ووعد جارسيا في كلمته خلال مؤتمر تقديمه مدربًا جديدًا للشباب، بأن يُحسن النواحي الفنية للفريق خلال الفترة القادمة، وأن يقدم عمل جاد يُليق بمكانة النادي.



وشدد المدرب الإسباني، على أنه سيعمل على خلق عائلة واحدة وبيئة تنافسية وعقلية احترافية للاعبين.



جدير بالذكر أن الشباب، أعلن تعيين جارسيا، مدربًا جديدًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للأرجنتيني خورخي ألميرون، التي تدهورت النتائج في عهده.