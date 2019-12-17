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فن

نبيلة عبيد تكشف تفاصيل مسلسلها مع نادية الجندى فى رمضان 2020

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:36 م
صدى البلد
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أحمد عمر
كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن تعاقدها على عمل درامى جديد مع الفنانة نادية الجندى يعرض خلال شهر رمضان القادم ، حيث تعد تلك المرة الاولى التى تشتركان فى عمل درامى ، بعدما كانتا تتنافسان على شباك الإيرادات طيلة مشوارها الفنى.

وتابعت " نبيلة عبيد " فى تصريح خاص لـ صدى البلد، أن العمل من المقرر أن يقوم بإخراجه وائل إحسان ومن تأليف امين جمال وابراهيم محسن واحمد ابو زيد والعمل مأخوذ من فورمات أجنبية .

وأضافت " نبيلة عبيد " ، أنه لم يتحدد حتى الآن موعد لبدء تصوير المسلسل، إلا أن التحضيرات الخاصة به تجرى حاليا على قدم وساق.

وكرم الفنان تامر عبدالمنعم رئيس قصر السينما الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، وذلك بمقر قصر السينما بجاردن سيتي، منذ عدة أيام.

وحرص على الحضور كل من الكاتب الكبير مصطفى محرم والإعلامية القديرة سهير شلبي والمخرج عمر زهران والمحاور الكبير مفيد فوزي والمصور الكبير محمد بكر والفنان عادل محمد عشوب.

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