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أتمنى أن تنطلق من قلب العالم مصر.. رسالة من أردنية لـ السيسي

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:37 م
آيات خليل
آيات خليل
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البهي عمرو
قالت آيات خليل، من الأردن، إحدى المشاركات بمنتدي شباب العالم، إن التنمية الوطنية لا تتم إلا بدعم المرأة، فالمرأة التى تدرك حقوقها تؤثر على حركة الحياة في وطنها وعلى مستوى العالم.

وأضافت آيات خليل، خلال كلمتها بالجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المرأة نصف المجتمع وتقوم بتربية النصف الآخر.

وقالت إنها فخورة بالتواجد ضمن أكبر تجمع شبابي في العالم، وهو منتدي شباب العالم.

وطالبت الفتاة الأردنية من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإضافة توصية «إطلاق أول منتدى نسائى لتمكين ودعم النساء لتصبح مؤهلات لسوق العمل و قادرات على التغيير على مستوى العالم».

وأوضحت آيات خليل، أنها تتمنى أن ينطلق حلمها من قلب العالم مصر أم الدنيا.

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