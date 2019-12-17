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محافظات

أوقاف المنيا: تحسين الوضع المالي والعلمي لخطباء المكافأة

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:38 م
فضيلة الشيخ سلامة
فضيلة الشيخ سلامة محمود عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا
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ايمن رياض
عقد فضيلة الشيخ سلامة محمود عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، اجتماعًا اليوم مع الدفعة الأولى من خطباء المكافأة على بند تحسين.

وأكد سلامة، اهتمام الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بتحسين أوضاع خطباء المكافأة ماليًا وتثقيفيًا وعلميًا حيث تفتح وزارة الأوقاف أفاقًا جديدة لتحقيق مزيدًا من سبل النفع للجميع ماديًا وعلميًا وذلك من خلال قبول من يرغب من خطباء المكافأة على بند التحسين للعمل كمقيم شعائر مقابل مكافأة مالية إضافة إلى العمل بالمدارس القرآنية التابعة للوزارة مقابل مكافأة مالية وكذا العمل بالمدارس العلمية ومقابل مكافأة مالية لمن يرغب من خطباء المكافأة فى ذلك .

وأشار إلى أن خطباء المكافأة أحد أعمدة الدعوة بالمساجد ونكن لهم كل تقدير وإحترام ما داموا يحافظون على مساجدهم ويلتزمون بتعليمات وزارة الأوقاف والحفاظ على على قدسية المساجد وتحقيق رسالتها التى من أجلها أذن الله لها أن تُرفع .

وأكد فضيلته أن المساجد خط أحمر لا يسمح فيها بتجاوزات أو مخالفات وأن من يتسبب فى حدوث أية مخالفة داخل المسجد مهما كان يعرض نفسه للمسائلة القانونية وإتخاذ كافة الإجراءات ضده لأن الإخلال بهيبة المسجد جزء من الإخلال بالأمن القومى ويرسخ في الأذهان لدى البعض استباحة المساجد مما يترتب عليه عواقب وخيمة يُحاسب فيها ويُسأل عنها من تسبب فى إحداثها قولًا أو فعلًا ولو بالسلبية التى تمكن الغير من ارتكابها وهذا ما لا نقبله ولا يقبله أي مواطن يغار على وطنه ودينه ويتعرض المتسبب فيها للمساءلة أمام كافة الجهات وتحمله كافة الآثار المترتبة على ذلك .
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