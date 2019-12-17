أوقاف المنيا: تحسين الوضع المالي والعلمي لخطباء المكافأة

عقد فضيلة الشيخ سلامة محمود عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، اجتماعًا اليوم مع الدفعة الأولى من خطباء المكافأة على بند تحسين.





وأكد سلامة، اهتمام الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بتحسين أوضاع خطباء المكافأة ماليًا وتثقيفيًا وعلميًا حيث تفتح وزارة الأوقاف أفاقًا جديدة لتحقيق مزيدًا من سبل النفع للجميع ماديًا وعلميًا وذلك من خلال قبول من يرغب من خطباء المكافأة على بند التحسين للعمل كمقيم شعائر مقابل مكافأة مالية إضافة إلى العمل بالمدارس القرآنية التابعة للوزارة مقابل مكافأة مالية وكذا العمل بالمدارس العلمية ومقابل مكافأة مالية لمن يرغب من خطباء المكافأة فى ذلك .





وأشار إ لى أن خطباء المكافأة أحد أعمدة الدعوة بالمساجد ونكن لهم كل تقدير وإحترام ما داموا يحافظون على مساجدهم ويلتزمون بتعليمات وزارة الأوقاف والحفاظ على على قدسية المساجد وتحقيق رسالتها التى من أجلها أذن الله لها أن تُرفع .



