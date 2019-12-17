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فن

كان مخمورا.. نجمة عالمية تروي تفاصيل مقتل والدها على يد أمها رميا بالرصاص

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 09:00 م
تشارليز ثيرون
تشارليز ثيرون
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محمد نبيـل
كشفت النجمة الأميركية تشارليز ثيرون عن تفاصيل اللحظات الحرجة التى شهدت إطلاق والدتها النار على والدها وقتلته دفاعا عن النفس.

ونقلت شبكة bbc البريطانية، عن تشارليز قولها إن الحادثة وقعت عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها، حيث كان والدها مخمورا للغاية وجاء إلى المنزل حاملا مسدسا وحاول قتلها هي ووالدتها.

وتابعت: "اختبأنا في إحدى الغرف، وأغلقنا الباب جيدا لمنعه من الدخول، فما كان منه إلا أن بدأ بإطلاق النار على باب الغرفة".

وأضافت تشارليز صاحبة الـ44 عاما «لم تصبنا أي رصاصات على الإطلاق، إلا أن والدتي قررت أن تطلق النار على أبي دفاعًا عني وعن نفسها".

وتنتظر النجمة الأميركية الفائزة بـ الأوسكار تنتظر طرح أحدث أفلامها بعنوان Bombshell أمام النجمة نيكول كيدمان.
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