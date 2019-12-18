شاهد.. الحماية المدنية تجري بياناً عملياً أمام طلاب المدارس على إطفاء الحرائق

تنظيم الزيارات لطلبة المدارس واستقبالهم بالمواقع الشرطية للتعريف بدورهم في حفظ الأمن .





وكثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحقيق رسالة الأمن لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الاجتماعى فى شتى المجالات وتوطيد أواصر الصلة والتعاون مع المواطنين لاسيما طلبة المدارس، لغرس السلوكيات الإيجابية لديهم سواء رفع الوعى المرورى والأمنى أو التعرف على كيفية تجنب أخطار الحرائق وأساليب التعامل معها.



