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تكنولوجيا

أوعى تستخدم الهاتف قبل النوم.. ستصاب بهذه الأمراض

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:59 م
استخدام الهاتف قبل
استخدام الهاتف قبل النوم
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أماني إبراهيم
استخدام الهاتف الذكي قبل النوم قد لا يساعد على النوم بسهولة، كما يظن فهو إحدى أسباب زيادة ساعات السهر، وهذا ما أوضحته دراسة جديدة تتعلق باستخدام الهاتف قبل النوم.

وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية، فقد أوضح بحث جديد، أن استخدام الهواتف الذكية والنظر لفترة طويلة إلى شاشاتها في المساء لا يساعد على نوم أفضل على الإطلاق.

وتوفر الهواتف الحديثة خاصية جديدة لخفض إضاءة الهاتف اسمها "وضع المساء - night light"، وهو ميزة لاستخدام الهاتف قبل النوم بإضاءة خافتة، ولكن تشير النتائج التي توصلت إليها دراسة أجراها الدكتور "تيم براون"، ونشرت في مجلة "علم الأحياء"، إلى أن استخدام الخاصية يعد ضارا جدا.

وأوضحت الدراسة أن استخدام الهاتف بهذا الوضع يعد الاختيار الأسوأ؛ لأن الإضاءة تتحول من اللون الأزرق إلى الضوء الأصفر الذي يعد أكثر ضررا على العين.

وتم اختبار الضوء الأزرق للهواتف قبل 20 عاما باكتشاف الميلانوبسين وهو بروتين حساس للضوء في العين ومسئول أيضا عن تنظيم الساعة البيولوجية للجسم.

ووفقًا للدراسة، تعد مستويات السطوع أكثر أهمية من اللون لأن هذا الأمر يتعلق بتنشيط ساعة الجسم، ومع ذلك، عندما يكون الضوء خافتًا، يكون اللون الأزرق أكثر راحة من اللون الأصفر.
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