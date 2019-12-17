منى عطالله : 20 عاما في مجال التحكيم والفرصة أتيحت فجأة في مواجهة كبيرة..فيديو

قالت الحكمة منى عطالله، إن عائلتها هي التي دفعتها لدخول مجال التحكيم، حيث أن لها أخوين سبقوها في الدخول مجال التحكيم وتابعها أختين في المجال منهم واحدة في الدرجة الأولى في الوقت الحالي، ووالدها مدرب في مجال كرة القدمة.



وأضافت عطالله خلال تواجدها في ندوة تكريم في موقع صدى البلد، أن النجاح في مجال التحكيم الذي اقتصر دائمًا على الرجال، يعتبر فرحة وسعادة وإنجاز كبير، وهذا الأمر يعطي دفعة وشجاعة وثقة بالنفس، ويدفعك للتطور إلى الأفضل دائمًا.



وأشارت منى الى أن، تواجدها في مجال التحكيم منذ عام 1998، ما يقرب من 20 عاما، ولكن الفرصة في الظهور لم تتاح إلا في مباراة الكأس التي أدرتها بين الاتحاد السكندري والنصر.



وتابعت منى عطالله، أن ما فعلته في الفترة الماضية كان بمثابة إنجازات هامة وكبيرة ولكن لم يظهر للنور.



شاركت منى عطالله في العديد من البطولات العالمية لكرة القدم النسائية: مرتان كأس العالم، والأولمبياد مرة واحدة، و 6 مرات بطولة أفريقيا.