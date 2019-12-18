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اقتصاد

10 آلاف ميجاوات.. مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية من البنك الأفريقي بـ 20 مليار دولار

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 12:01 ص
البنك الافريقي للتنمية
البنك الافريقي للتنمية
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محمد يحيى
كشفت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية عن تمويل مشروع الصحراء للقارة السمراء لدعم قطاع الكهرباء بقيمة تبلغ 20 مليار دولار بالاعتماد علي الطاقة الشمسية.

قالت مجموعة البنك في تقرير لها، إن المشروع يستهدف توليد نحو 10 آلاف ميجاوات سيتستفيد منها ربع مليون مواطن إفريقي ضمن استراتيجات البنك للتحول للطاقة الجديدة والمتجددة والأكثر حفاظا علي البيئة.

أوضحت مجموعة البنك أن تلك المساع ضمن اجراءات تقليل الانبعاثات الحرارية و الحد من الكوارث الطبيعية الناجمة عن ارتفاع معدلات الكربون في الهواء بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي.

ذكر التقرير أن نحو نحو 51 دولة من أصل 54 دولة إفريقية وقعت بالفعل علي اتفاقية باريس حول التغييرات المناخية
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