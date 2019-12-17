نتقدم للأمام.. معتز عبد الفتاح: مصر تحكي حكايتها للعالم.. فيديو

قال معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية، إن مصر نجحت في نقل الصورة الحقيقية عنها في مختلف المجالات والقضايا.



وأضاف معتز عبد الفتاح في حواره مع الإعلامية لبنى عسل والإعلامي حسام حداد في برنامج " الحياة اليوم"، المذاع على قناة " الحياة"، :" الصورة الذهنية في مصر كانت متعلقة بالإرهاب والاختفاء القسري نتيجة نشر حملات ممنهجة ضد مصر".



وتابع معتز عبد الفتاح:" مصر تحكي حكايتها للعالم في منتدى شباب العالم، وفي المحافل الدولية مثل اجتماعات الأمم المتحدة".



وأكمل معتز عبد الفتاح:" مصر تتقدم للأمام رغم المشاكل التي نعاني منها ولكننا على علم بتلك المشاكل ونعمل على حلها ولا نتجاهلها".



ولفت معتز عبد الفتاح:" نبني بلدنا رغم عن عيوبنا ونواجه مشاكلنا رغم عن نقص قدراتنا".

