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تعليم

قومية العجوزة تكرم أولياء الأمور والعاملين بالمدرسة

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:52 م
قومية العجوزة تكرم
قومية العجوزة تكرم اولياء الامور والعاملين بالمدرسة
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قسم التعليم
في إطار حرص مدارس قومية العجوزة علي تعزيز المشاركة المجتمعية وخلق بيئة آمنة لطلاب المدارس، نظمت مدارس قومية العجوزة احتفالية اليوم لتكريم 8 من أولياء الأمور (المرحلة الابتدائية) نظير جهودهم والتعاون المثمر في المدرسة. 
كما تم تكريم اثنين من العاملين بالمدرسة تشجيعًا لبذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق المصلحة الفضلى لأبناء المدارس .


قال محمد سعيد خطاب رئيس مجلس إدارة مدارس القومية إن الإدارة حريصة علي تكريم أولياء الأمور لدورهم في العملية التعليمية وتشجيع الآخرين علي التعاون وتعزيز المشاركة المجتمعية وغرس ثقافة التطوع لدى الطلاب وأولياء الأمور .

وأوضح خطاب أن هناك عدد الطلبة والطالبات الموهوبين قدموا عروضا فنية خلال الاحتفالية.

وطالب أولياء الأمور بضرورة التواصل والتعاون مع مجلس الإدارة والأمناء لحل التحديات التي تواجه المدارس ووضع خطة زمنية وجدول زمني لحلها مؤكدا أنه لا تستر علي تجاوزات أو أخطاء بحق طلاب المدارس والمدرسين.
قومية العجوزة تكرم أولياء الأمور والعاملين بالمدرسة
قومية العجوزة تكرم أولياء الأمور والعاملين بالمدرسة
قومية العجوزة تكرم أولياء الأمور والعاملين بالمدرسة
قومية العجوزة تكرم أولياء الأمور والعاملين بالمدرسة
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