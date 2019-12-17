قومية العجوزة تكرم أولياء الأمور والعاملين بالمدرسة

في إطار حرص مدارس قومية العجوزة علي تعزيز المشاركة المجتمعية وخلق بيئة آمنة لطلاب المدارس، نظمت مدارس قومية العجوزة احتفالية اليوم لتكريم 8 من أولياء الأمور (المرحلة الابتدائية) نظير جهودهم والتعاون المثمر في المدرسة.

كما تم تكريم اثنين من العاملين بالمدرسة تشجيعًا لبذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق المصلحة الفضلى لأبناء المدارس .



