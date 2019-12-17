خلى بالك | البرفان أخطر من عوادم السيارات على صحتك

حذر الدكتور خالد عز الدين، استشاري الأمراض الصدرية، من أن استنشاق المعطرات بكثرة أخطر على صحة الإنسان من استنشاق عوادم السيارات.





وأضاف خلال برنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي « سيد علي»، على فضائية «الحدث اليوم»، أن المعطرات بها مواد تؤثر على الجهاز التنفسي خاصة المصابين بحساسية الصدر، وقد تسبب في حدوث أزمات وضيق كبير في التنفس.





وأوضح أن المواد العطرية تعمل على تهييج الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي، وتسبب في أزمات تنفسية متكررة.



