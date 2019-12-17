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توك شو

خلى بالك | البرفان أخطر من عوادم السيارات على صحتك

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:53 م
البرفان
البرفان
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عبد الخالق صلاح
حذر الدكتور خالد عز الدين، استشاري الأمراض الصدرية، من أن استنشاق المعطرات بكثرة أخطر على صحة الإنسان من استنشاق عوادم السيارات. 

وأضاف خلال برنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي « سيد علي»، على فضائية «الحدث اليوم»، أن المعطرات بها مواد تؤثر على الجهاز التنفسي خاصة المصابين بحساسية الصدر، وقد تسبب في حدوث أزمات وضيق كبير في التنفس.

وأوضح أن المواد العطرية تعمل على تهييج الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي، وتسبب في أزمات تنفسية متكررة.

وأُصدر عدد من التقارير التي تحذر من استنشاق المواد العطرية «البرفان»، أو البخور لأنها تسبب أمراضا وتضر صحة الإنسان.
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