ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

خلال مشاركته بمنتدى شباب العالم.. نقيب المحامين يلتقي عبد العال ومدبولي وخمس وزراء بالحكومة.. أقترح على وزير التعليم إضافة مبادئ القانون للمناهج.. وطالب بوحدات سكنية للمحامين في المدن الجديدة

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:40 م
نقيب المحامين
نقيب المحامين
Advertisements
حمادة خطاب
  • خلال مشاركته نقيب المحامين بمنتدى شباب العالم

  • طالب رئيس النواب بإصدار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

  • وزير الرياضة بدعم نادي المحامين الرياضي المزمع إنشاؤه بالتجمع الخامس

  • وبحث مع رئيس مجلس الوزراء استرداد الأراضي التي سحبت من النقابة

  • ومع وزير المالية تجديد البروتوكول الثلاثي الخاص بضريبة القيمة المضافة


أجرى سامح عاشور نقيب المحامين، عدة لقاءات هامة على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، والذي يختتم أعماله اليوم الثلاثاء.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز هذه اللقاءات ..


مع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

تناقش "عاشور"، مع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، حول تعديلات قانون الإدارات القانونية، وأهمية إصدارها في أسرع وقت ممكن، بما يحقق استقلال محامي الادارات القانونية عن جهة الإدارة، كحماة للمال العام، مع تحسين أوضاعهم المالية، كما طالب بإصدار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ومن بينها تضمين المادة 54 من الدستور.


لقاؤه بالمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

وبحث نقيب المحامين، خلال لقائه بالمهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، تخصيص وحدات سكنية للنقابة ضمن الوحدات التي تطرحها الوزارة بالمدن الجديدة، إضافة لاسترداد الأراضي التي سحبت من النقابة على مستوى الجمهورية عقب ثورة 25 يناير.

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

فيما تشاور "عاشور"، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حول تجديد البروتوكول الموقع بين النقابة والوزارة بشأن اللقاءات الدورية بين النقابات الفرعية ومديري الأمن ومأموري الأقسام لحل المشكلات التي تقع بين المحامين والضباط في أسرع وقت.

الدكتور محمد معيط وزير المالية ووزيرة التخطيط

كما بحث "عاشور"، مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، تجديد البروتوكول الثلاثي الخاص بضريبة القيمة المضافة، والموقع بين النقابة والمالية ووزارة العدل، إضافة لمطالبته بأن تكون محاسبة المحامين على الضرائب العامة بشكل مقطوع وليس جزافي، بينما حث "عاشور"، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، على سرعة صرف 600 مليون جنية مخصصة لبناء محكمتي دمنهور وملوي.

الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة

كما طالب نقيب المحامين، الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، خلال اللقاء الذي جمعهما بدعم الوزارة لنادي المحامين الرياضي المزمع إنشاؤه بالتجمع الخامس، حيث نشرت الجريدة الرسمية، قرار إدارة الهيئة العامة بوزارة الشباب والرياضة، رقم 312 لسنة 2019 بإشهار نادى نقابة المحامين تحت رقم (422 بتـاريخ 11 نوفمبر 2019).

الدكتور طارق شوقي وزير التعليم

واقترح "عاشور"، على الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، إضافة مادة عن مبادئ القانون بداية من المرحلة الإعدادية، لتنمية الثقافة القانونية لدى الطلاب، وخاصة المتعلقة بالحقوق والواجبات وفقا للدستور والقانون، وأبدى "شوقي"، إعجابه بالاقتراح ووعد بدراسته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سامح عاشور: الإسكان تخصص شقق جديدة بسعر مدعوم لـ المحامين.. إنفاق مليار جنيه على المعاش والعلاج خلال 3 سنوات .. 5% زيادة سنوية فى معاش المحامي .. وانتهاء المرحلة الأولى من نادي جليم خلال 4 أشهر.. صور

سامح عاشور يعلن عن إرسال تعديلات قانون الإدارات القانونية لمجلس النواب

نقيب المحامين: فائض النقابة تجاوز 600 مليون جنيه.. مشروع لزيادة المعاشات إلى ٣ آلاف جنيه.. ولن نترك غير مشتغل يزاحم الآعضاء في مواردهم.. صور

مجلس عاشور يرد على المعارضين للجمعية العمومية بالإنجازات: أنفقنا مليار جنيه على المعاش والعلاج .. ووحدات سكنية جديدة وقانون الإدارات فى الطريق للتنفيذ

عاشور يكشف أبرز ملامح تعديلات قانون الإدارات القانونية المقدمة لمجلس النواب

سامح عاشور: النقابة بصدد إنشاء ناد خاص للمحامين بالتجمع.. صور

ترشيحاتنا

مش هتصدق.. 12 سببا غير متوقع يؤدي للتبول المتكرر

الأحمر يتصدر والجميع لعب من أجله.. الأهلي المستفيد الوحيد في جولة سقوط الكبار بالدوري

16 رسالة نارية من مرتضى منصور لـ لاعبي الزمالك.. تعرف عليها

بـ صورة شاعرية| مفاجأة ليفربول لـ متابعيه بشأن محمد صلاح

بـ 7 كلمات مؤثرة| تركي آل الشيخ يعلق على هزيمة الهلال السعودي من فلامنجو

أخبار نادي الزمالك.. مفاجأة مدوية في عقد عواد.. و16 رسالة نارية من مرتضى منصور لـ لاعبي الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رؤية طريقة عمل السيارة من الداخل.. أسلوب محاكاة حديث في التصليح

انهيار الفنانة هناء الشوربجي في عزاء زوجها حسن عفيفي ..صور

وكيل بورش وهارلي SMG: مازلنا بعيدين عن تصنيع مكونات سيارة في مصر