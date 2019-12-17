تصريح جريء من الحكم الدولي منى عطالله عن أصعب موقف لها في الملعب.. فيديو

قالت منى عطالله الحكمة الدولية، إن وجود العنصر النسائي كـ محكمات في ملاعب كرة القدم للرجال، يحد من ردود الأفعال السيئة والألفاظ الغير لائقة والاعتراضات الحادة.



وأضافت عطالله خلال تواجدها في ندوة تكريم في موقع صدى البلد، أنها لم تتعرض لموقف محرج أو تحرش أو أي طريقة غير لائقة من أي لاعب في أي مباراة شاركت بها في أي بطولة في مصر.



وتابعت:" ردود أفعال اللاعبين على الحكام الرجال تماثل ردود الأفعال على الحكمات، ولكن بدون ألفاظ سيئة، حيث أن اللاعب يتمالك أعصابه على قرار الحكمة على عكس رد فعله على الحكم.



وأشارت عطالله، إلى أنها تتمنى تكرار التجربة التي شاركت خلالها في بطولة كأس مصر، وأن تصبح مشاركة الحكمات بشكل أكبر في المسابقات العديدة في مصر.



شاركت منى عطالله في العديد من البطولات العالمية لكرة القدم النسائية: مرتان كأس العالم، والأولمبياد مرة واحدة، و 6 مرات بطولة أفريقيا.