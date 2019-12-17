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معتز عبد الفتاح: أردوغان يعشق الدماء ويدعم داعش الإرهابي.. فيديو

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 09:13 م
أردوغان
أردوغان
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هاني حسين
قال معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية، إن أغلب دول العالم تصدق تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي ولا تصدق تصريحات أردوغان، مضيفا: "أردوغان يعشق الدماء ويتدخل في سوريا مدعيا محاربة الإرهاب ولكنه يدعم الإرهاب وتنظيم داعش". 

وأضاف معتز عبد الفتاح في حواره مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة": "الدولة الوطنية هي الحامية للشعب وفي حال انقسام الجيش في أي دولة تنهار الدولة و يحدث بداخلها انقسامات.

تابع معتز عبد الفتاح: "الدول الراعية للإرهاب لا تقل في جرمها عن الإرهابي منفذ العمليات الإرهابي في المنطقة"، مشيرا الى أن مصر تحكي حكايتها للعالم في منتدى شباب العالم، وفي المحافل الدولية مثل اجتماعات الأمم المتحدة".

وأكمل معتز عبد الفتاح: "مصر تتقدم للأمام رغم المشاكل التي نعاني منها ولكننا على علم بتلك المشاكل ونعمل على حلها ولا نتجاهلها".
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