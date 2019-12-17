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اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع المركز المالي للبنوك لـ5.822 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:14 م
محمد يحيي
ارتفع إجمالي المركز المالي للبنوك إلي 5.822 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 5.64 تريليون جنيه في أغسطس السابق بفارق 182 مليار جنيه، ومقارنة بـ 5.6 تريليون جنيه في يوليو 2019 بفارق 222 مليار جنيه.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن جملة الأصول النقدية للبنوك سجلت 65.7 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 65.98 مليار جنيه في أغسطس السابق له ومقارنة بـ 62.833 مليار جنيه في يوليو 2019.

وذكر التقرير أن حجم الأصول الأخري بلغ 512.74 مليار جنيه في سبتمبر الماضي 472.21 مليار جنيه في أغسطس 2019 ومقارنة بـ 426.3 مليار جنيه في يوليو السابق.

وأضاف أن أرصدة الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة وصلت لـ 2 تريليون جنيه مقابل 1.9 تريليون جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 1.873 تريليون جنيه في يوليو الماضي.
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