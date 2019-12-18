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مرأة

برجر بيتي بطريقة غير تقليدية وأسرار الشيفات لتحضير الصوص

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:04 ص
برجر بيتى
برجر بيتى
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لمياء الياسين
البرجر من أكثر الأكلات التى يحبها الصغار والكبار يمكن تحضيره بطريقة سهلة فى المنزل، من الشيف نجلاء الشرشابى وتحضير الصوص بطعم ومذاق مميز لإعطاء البرجر مذاق أشهر المحلات.

البرجر البيتى للشيف نجلاء الشرشابى 
مقادير تحضير البرجر البيتى: 

1/2 كيلو لحمة مفرومة
1 بصلة صغيرة مفرومة
1كوب فول صويا
1ملعقة كبيرة ثوم بودرة
1 ملعقةكبيرة بصل بودرة
2ملعقة كبيرة دقيق
ملح
فلفل

طريقة تحضير البرجر البيتى
* مزج البصل المفروم مع فول الصويا جيدًا
* خلط اللحمة المفرومة والدقيق والبصل والثوم البودرة والملح والفلفل والتقليب الجيد، واضافتهم على الفول الصويا والبصل المفروم.
* تشكيل اللحمة المفرومة على هيئة أقراص وتُحشى بالجبنة الرومي.
* وضع البرجر في صينية ويدهن بالزيت ويدخل الفرن حتى يتم الطهي.

مكونات صوص البرجر البيتى

ملعقة صغيرة من الزبدة
150 جرام مشروم طازج
3/4 كوب كريمة طبخ
ملح وفلفل أسود
ثوم مهروس

طريقة عمل صوص البرجر البيتى

قومي بتقطيع المشروم إلى شرائح صغيرة

فى وعاء على النار ضعى الزبد وقلبى المشروم ثم أضيفى الكريمة اللبانى واتركيه يغلي قليلًا مع التقليب وبعد أن يغلي أضيفي الثوم المهروس
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