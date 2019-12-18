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معتز عبدالفتاح: منتدى شباب العالم نافذة تبلور الأفكار.. فيديو

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:24 ص
معتز عبد الفتاح
معتز عبد الفتاح
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هاني حسين
قال معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية، إن منتدى شباب العالم يضم شباباً من جنسيات مختلفة ويمتلكون خبرات مختلفة ويقومون بسرد تجاربهم في المنتدى.

وأضاف معتز عبد الفتاح في حواره مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم"، المذاع على قناة " الحياة"، :" نفتح نافذة كبيرة على العالم ومنتدى شباب العالم وهو منتدى افكار العالم وعلينا تحويل الأفكار إلى واقع".

وأضاف معتز عبدالفتاح:" المنتديات مفيدة في بلورة الأفكار في شكل أليات يتم تنفيذها على أرض الواقع".

وتابع معتز عبد الفتاح:" مصر تحكي حكايتها للعالم في منتدى شباب العالم، وفي المحافل الدولية مثل اجتماعات الأمم المتحدة".

وأكمل معتز عبد الفتاح:" مصر تتقدم للأمام رغم المشاكل التي نعاني منها ولكننا على علم بتلك المشاكل ونعمل على حلها ولا نتجاهلها".
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