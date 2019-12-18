لـ الدايت.. طريقة تحضير مكرونة بالمشروم والفراخ

تحتار العديد من النساء فى تناول وجبات جديدة ومختلفة، ولكن يجب أن تتناسب مع الدايت للحفاظ على وزنهم بشكل جيد، والتمتع بصحة جديدة.



لذلك سنقدم طريقة عمل مكرونة بالفراخ والمشروم

مكونات المكرونة بالمشروم:-

- مكرونه

- كريمة

- مشروم

- نص فرخه مسلوقه

- لبن

- مرقة

- فلفل رومي

- زيت

- جبنة رومي

- بسطرمة



طريقة تحضير المكرونة بالفراخ والمشروم:-



- سلق المكرونه نص سلقه وغسلها واضافه الكريمه باضافه اللبن خالى الدسم حتى تتماسك



- اضافه مبشور الفلفل الرومى و2 قرص مرقة والمشروم بعد تحميره بزيت وفوق الوش للتزين مبشور الجبن الرومى والبقدونس المقطع والبسطرمه

