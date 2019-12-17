في ختام منتدى شباب العالم.. مصر تطلق مبادرة لتوظيف مليون شاب إفريقي وخبراء يؤكدون: عدنا لقيادة القارة السمراء

أبوزيد : مبادرة خلق مليون فرصة عمل انعكاس إيجابي لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي

خبير: إطلاق مبادرة لتوظيف مليون شاب أفريقي يؤكد عودة مصر لدورها الريادي









أشاد خبراء الاقتصاد و الاستثمار بإطلاق مصر مبادرة توظيف نحو مليون شاب إفريقي خلال العامين القادمين، ضمن الإجراءات التنموية التي تسعى لها؛ لتحقيق الرفاهية الاقتصادية ورفع نسب النمو المستدام والحد من البطالة، مؤكدين أن الظاهر تلك المبادرات للنور يؤكد عودة الدور الريادي المصري.





ثمن الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، من توجهات الدولة بصفتها رئيسا لدول الاتحاد الأفريقي في إطلاق مبادرة لتوظيف مليون مواطن إفريقي بحلول 2020.





قال أبو زيد في تصريحات خاصة لصدى البلد، إن مصر أخذت مكانها حاليا لتقود أفريقيا نحو التنمية.





أوضح أن التوجهات القارية الراهنة تتطلب استغلال الطاقات البشرية المعطلة لرفع معدلات النمو والتنمية في القارة السمراء والقضاء على الفقر.





وأشار أبو زيد الي تلك الإجراءات تتطلب وجود حلقات اتصال واسعة النطاق مع شركاء التنمية سواء على مستوى البنكين الدولي و التنمية الإفريقي لإعداد البرامج التدريبية الخاصة بسوق العمل في أفريقيا وفتح آفاق جديدة لاستغلال الكفاءات البشرية المعطلة وتحويلها لقوى إنتاجية .





أوضح أن مصر تؤكد دوما علي ضرورة استغلال المؤتمرات العالمية والإقليمية للتواصل مع أشقائها العرب والأفارقة لزيادة برامج التدريب والتأهيل للشباب الإفريقي خصوصا بعد دعوات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق صندوق استثماري لدعم الموارد البشرية في أفريقيا منذ عام 2018.





وأوصى منتدي شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بضرورة العمل علي تنفيذ مبادرة الاتحاد الإفريقي 2021 لخلق مليون وظيفة.





وقال عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية "مسافرون" للسياحة والسفر، إن إطلاق تنفيذ مبادرة الاتحاد الافريقي بخلق مليون فرصة عمل بتوصية من خلال منتدى شباب العالم يعد انعكاسا إيجابيا رئاسة مصر للاتحاد ، لافتا إلى أن التوصية تدل على رغبة مصر الحقيقية في الاندماج مع القارة الأفريقية لتغيير ملامحها الاقتصادية وجعلها على الخريطة العالمية الاستثمارية.





وأضاف عبد اللطيف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان الفترة المقبلة سوف تشهد تعاونا اقتصاديا واستثمارا سياحيا مشتركا بين مصر والقارة السمراء ، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من القارة الأفريقية، مشيرا الى ان التكامل الاقتصادى مطلوب الفترة المقبلة.





ولفت إلى أن مصر تولى اهتماما بالقارة الإفريقية، وخير دليل تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عنها بجميع المحافل الدولية، والإعلان عن أن أسوان عاصمة الشباب الإفريقي في 2019، كل هذا بمثابة رسائل للأشقاء الأفارقة بحب مصر لهم واهتمامها بقضاياهم.





وتابع قائلا: إن التوصية بتنفيذ مبادرة الاتحاد الأفريقي لخلق مليون فرصة عمل ستؤدى إلى التعاون المشترك لإنشاء مشاريع مشتركة تقضي على البطالة فى القارة السمراء.



