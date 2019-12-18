أجندة الحوادث | محاكمة 271 متهما فى قضية حسم 2 ولواء الثورة.. ومحاكمة 66 متهما بـ فض اعتصام رابعة.. ونظر طعن المتهمين في أحداث المغارة بسوهاج

محاكمة 271 متهما بقضية "حسم 2 ولواء الثورة"

محاكمة 66 متهما بـ"فض اعتصام رابعة"

نظر طعن المتهمين فى "أحداث المغارة" بسوهاج

محاكمة 10 متهمين بسحل وقتل شاب فى بولاق





تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بجنوب القاهرة، محاكمة 10 متهمين بسحل الشاب "زين العابدين" 32 سنة، وقتله بشوارع بولاق الدكرور.





وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 18156 لسنة 2018 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين صابر محمد على أبو زيد، 58 عامًا، سائق، عز العرب غنيم محمود، 40 عاما، منجد، صلاح أحمد محمد، 20 عاما، حلاق، حسن صابر محمد، 24 عاما، عامل، كريم سيد عويس، 27 عامًا، سائق، محمود غنيم، 44 عاما، خالد غنيم محمود، أحمد محمد أبو زيد، رجب نادى مرسى، هشام محمد عطا، استعرضوا القوة العنف أمام المجنى عليه "زين العابدين على" والمواطنين، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وفرض السطوة عليهم بأن اعتدوا على المجني عليه وأطلقوا عدة أعيرة نارية من أسلحتهم النارية لمنع أى من المواطنين من التدخل، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه والمواطنين وتكدير أمنهم وسلامتهم وتعريض حياتهم للخطر.





وقتل الجناة المجنى عليه "زين العابدين على" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، واقترنت تلك الجناية بهتك عرض المجنى عليه بالقوة بأن اعتدوا عليه باستخدام أسلحتهم البيضاء فشلوا مقاومته مجردين إياه من ملابسه كاشفين عن عورته.





ونسبت النيابة لهم حيازة وإحراز بغير ترخيص أسلحة نارية "بندقية وفرد خرطوش" وذخائر وأسلحة بيضاء "مطاوى وسكاكين وعصا" دون مسوغ قانونى.





وتنظر محكمة النقض جلسة الموضوع فى طعن 66 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث المغارة".





كانت محكمة جنايات سوهاج، قضت غيابيًا وحضورًيا بمعاقبة 35 متهمًا بالسجن المؤبد، و61 حضوريا بالمشدد لمدة 15 سنة، و62 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، و26 بالسجن المشدد 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية المغارة" في مركز جهينة والمتهم فيها 190 شخصًا بينهم 124 هاربا.





تعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطني بسوهاج، عن وجود المتهمين في إحدى المغارات بالجبل الغربي، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.





وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة 66 متهما فى "فض اعتصام رابعة العدوية".





تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.





يذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقا لـ75 متهما بينهم محمد البتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر، وكما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وقضت بأحكام بالمشدد لباقى المتهمين.





وتنظر المحكمة المختصة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 271 متهمًا فى قضية "حسم ولواء الثورة".





ووجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهتم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمنى بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة.



