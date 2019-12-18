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حوادث

استمرار حبس 3 متهمين بالاشتراك في أنشطة جماعة إرهابية

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 04:00 ص
صدى البلد
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عمرو خليفة
قررت النيابة العامة تجديد حبس كل من "ح.ن " و"ح.ح" و"م.ص" في اتهامه بمشاركة أنشطة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها.

وقالت النيابة إن المتهمين تلقي تمويلاً بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة مُعاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.
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