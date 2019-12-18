استمرار حبس 3 متهمين بالاشتراك في أنشطة جماعة إرهابية

قررت النيابة العامة تجديد حبس كل من "ح.ن " و"ح.ح" و"م.ص" في اتهامه بمشاركة أنشطة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.





وأسندت النيابة للمتهمين في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها.



