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اقتصاد

التموين: إجراءات لتعزيز قيمة المنتج الوطني بسعر تنافسي

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 07:50 ص
المصيلحي
المصيلحي
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محمد صبيح
أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك اجراءات لدي وزارته لتعزيز قيمة المنتج الوطني بالسوقين المحلي والدولي وزيادة فرصه التنافسية وتوفير منتجات بسعر مناسب للمواطنين.

أضاف " المصيلحي" في تصريحات له أن هناك تعليمات وتوجيهات مشددة للمكتب الاستشاري المنوط به مسؤولية إعادة الهيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بضرورة دراسة وتقييم الوضع القائم بدقة عالية، ووضع مجموعة من البدائل الملائمة للتطوير ورفع الكفاءة وتقييم هذه البدائل ودراسة تكلفتها لاختيار ما يتناسب منها .

أوضح أن تلك التعليمات تتضمن وضع خطة تنفيذية تشرف عليها الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشكل كامل، وتحديد مجموعات عمل ولجان متخصصة للتعاون مع الاستشاري من جانب الشركات المراد تطويرها مما يعظم من حجم أعمالها.

ذكر أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تنفذ خطة تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة بغرض تحسين المنتجات وتعظيم الربحية للوصول إلى منتجات عالية الجودة وتخفيض أسعار السلع للمواطنين على أساس علمي سليم، بدون المساس بالعمال بها.

بالإضافة إلى تطوير شركات الزيوت وقها وادفينا والنشأ والخميرة، جارى حاليا البت فى طرح تطوير شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية .


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