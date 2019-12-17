رؤية طريقة عمل السيارة من الداخل.. أسلوب محاكاة حديث في التصليح

قد تكون لديك القدرة على فهم مكونات سيارة من الداخل وإمكانية العمل على تصليحها إذا واجهك أي عطل، لكن بعض التفاصيل الدقيقة قد لا يمكنك الوصول إليها أو إدراكها إلا إذا فككت السيارة بالكامل وبدأت في استكشافها.



شهد معرض أوتو تك تواجد دولي ومحلي قوي من العارضين العاملين بكافة قطاعات مجال ما بعد البيع للسيارات بأوتو تك الذين قاموا بإطلاق منتجاتهم الجديدة وإبتكاراتهم المميزة إلى جانب عرض تشكيلة واسعة وشاملة من المنتجات التي تلبي إحتياجات كافة زوار المعرض الذين وصل عددهم إلى 4500 زائر.



خلال جولة موقع صدى البلد داخل المعرض قابلنا عدد من الابتكارات الحديثة التي دخلت إلى قطاع تكنولوجيا السيارات مؤخرًا لتكون بمثابة ساحة جديدة من التثقيف والتطوير في هذا المجال العميق، كان أحد هذه الابتكارات هو أسلوب محاكاة حديث للسيارات الأكثر استخدامًا في مصر مثل المرسيدس، الشيروكي ورينو.



يعتمد أسلوب المحاكاة في عمله على تصميم لوحات إلكترونية تتناول كل مكونات السيارة من الداخل تصل بينها الأسلاك وجهاز يشبه دواسة البنزين، عند الضغط عليه تبدأ اللوحة في العمل مما يجعل أمامك سيارة حقيقية لكن بتفاصيلها من الداخل.



تحتوي اللوحات على عدد كبير من المسامير من الخلف، تعمل هذه المسامير على إحداث أخطاء معينة ثم يقوم المتدرب على اللوحة بإصلاح الخطأ، يكشف عماد عزت مدير أكاديمية A-Part موزع شركة Bosch الألمانية للسيارات عن آلية عمل المحاكاة لموقع «صدى البلد» "يعتبر أسلوب المحاكاة الحديث هو نظام وحدات، تحاكي كل وحدة جزء معين في نظام الحقن والاشتعال، ثم يقوم المستخدم بتجميع هذه الوحدات بيده طبقًا للأسلاك التي تصل بها".



تساعد هذه الطريقة المستخدم في فهم طريقة عمل السياراة من الداخل فيتطرق إلى تفاصيل أكثر لن يراها في السيارة الحقيقية لأن "الضفيرة" ستكون مغلقة، مما يؤهل المتدربين على النظام للعمل في مراكز وحدات السيارات الحديثة والكبيرة بخلفية واسعة، ويضيف عزت "نفتقد هذا الجزء المتطور ومحاكاة التفاصيل في مصر، حيث يعتمد الكثير من الفنيين على طريقة (شيل – حط) وتكرارها حتى ينتهي الخطأ".