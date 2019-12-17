8 قرارات في ختام منتدى شباب العالم 2019: تنفيذ محاكاة عن دبلوماسية الدول المشتركة في حوض نهري واحد.. إنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعى لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.. وإطلاق مبادرة «مراكب النجاة»

الرئيس السيسي:

= إطلاق مسابقة للأفلام الوثائقية على مستوى شباب العالم = تنفيذ محاكاة عن دبلوماسية الدول المشتركة في حوض نهري واحد = إنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعى لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة = إطلاق مبادرة بعنوان "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية = تدشين حملة 100 كلمة حول السلام على موقع المنتدى لتعزيز ودعم قيم السلام حول العالم = تبني منتدى شباب العالم 2020 لإستراتيجية التعامل مع التطورات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة = إنشاء مركز دولي يهدف لدمج الشباب والفئات المتضررة فى برامج إعادة إعمار الدول فيما بعد النزاعات = تكليف وزارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع المنظمات الدولية والافريقية لتعزيز العمل الأفريقي المشترك فى مجال الأمن الغذائي





أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى مجموعة من القرارات فى ختام أعمال منتدى شباب العالم الذى عقد بمدينة شرم الشيخ بحضور أكثر من 7 آلاف شاب وشابة من مختلف دول العالم.





وقرر الرئيس السيسى قيام إدارة المنتدى باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عقد شراكات مع المنتديات العالمية المهتمة بالشباب وقضاياهم، وكلف الرئيس الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب بالبدء فى إجراءات إنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعى للارتقاء بأساليب استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعادة بناء القدرات للتغلب على التحولات المتوقعة في سوق العمل.





كما طالب الرئيس إدارة المنتدى بإطلاق مسابقة للأفلام الوثائقية على مستوى شباب العالم تستند لاختيار هدف من أهداف التنمية المستدامة والتفكير فى سبل تحقيقه، كما كلف الرئيس السيسى وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارة المنتدى بإطلاق مبادرة بعنوان "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة.





كما دعا الرئيس السيسى إلى تدشين حملة 100 كلمة حول السلام على موقع المنتدى لتعزيز ودعم قيم السلام حول العالم ، وقيام إدارة المنتدى بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومنظمة الاتحاد من أجل المتوسط بالعمل على إطلاق ملتقى شباب المتوسط لمعالجة التحديات التي تواجه دول المتوسط ودعم أفضل الأفكار والتجارب لشباب المنطقة ، مع بحث إمكانية إنشاء منطقة أورومتوسطية للتعليم العالى والعلوم بمدينة العلمين الجديدة.





ووجه الرئيس السيسي بتبني منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة 2020 لإستراتيجية التعامل مع التطورات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة وتحقيق الاستفادة من جميع مجالاتها.





وقرر الرئيس تكليف اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، من خلال مؤسسة النصب التذكارى لإحياء الإنسانية بإنشاء مركز دولي يهدف لدمج الشباب والفئات المتضررة في برامج إعادة إعمار الدول فيما بعد النزاعات ومساعدة الدول المتضررة بالإضافة لدمج المجتمع المدني في بناء المجتمعات.





كما كلف الرئيس السيسى وزارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة والمنظمات الدولية والافريقية لتعزيز العمل الأفريقي المشترك فى مجال الأمن الغذائي بهدف صياغة سياسات محددة لتحقيق الأمن الغذائى فى الدول الافريقية وتوفير شراكات عالمية لنقل التكنولوجيا الحديثة فى مجال الانتاج الزراعى ورفع درجة الوعي فى المجتمعات الافريقية للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتقليل الفاقد منها.





كما كلف الرئيس السيسى إدارة منتدى شباب العالم بالتنسيق مع وزارتى الخارجية والرى بتنفيذ محاكاة عن دبلوماسية الدول المشتركة في حوض نهري واحد وتنفيذ ورش عمل عن الأمن الغذائى فى ظل ندرة المياه.





ووجه الرئيس السيسى رسالة إلى قادة دول العالم فى كلمته قائلا: "استمعوا إلى شبابكم، شاركوهم أفكارهم وأحلامهم، أعطوهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم ، حلقوا فى سمائهم عاليًا، أجلعوهم سباقين لا تابعين ، سلحوهم بخبراتكم وايمانكم بهم ، لا تتركوهم فريسة لمن يقتاد بطموحهم ويستخدمهم أداة لنشر العنف والكراهية ، املئوا قلوبهم بالأمل والحرية والدعم الذى لا نهاية له، افتحوا لهم أبواب الثقة وأعطوهم مفاتيح القيادة فلا حاضر بدونهم ولا مستقبل بغيرهم".





وعلق الرئيس على مقترح الشابة الأردنية آيات خليل، حول تبنى الرئيس لأول منتدى نسائى لتمكين المرأة، قائلا: "إحنا بقينا نصين أد بعض ومش عايزين نعمل تمييز بين الرجل والمرأة، كل المنتديات التى نقوم بها نعطى الفرصة للشباب من الفتايات والشباب".





ووجه الرئيس الشكر والتقدير لكل القائمين على منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة وإخراجه بهذه الصورة المشرفة بداية من شباب العالم الذي آمن بالفكرة لتبادل الرؤي والأفكار مع الشباب المصرى لمواجهة تحديات العالم المضطرب المليء بالصراعات، كما وجه السيسى التحية والتقدير لشباب مصر قائلا: "كان رهاني عليهم رهانًا رابحًا غير قابل للشك أوالتأويل، ثقتى بكم لا حدود لها ودائمًا تبهرونى بما تبذلونه من مجهود تنظيمى وما تطرحونه من أفكار لتميز منتدى شباب العالم".





وقال السيسى إن إيمانه بالشباب كان راسخًا لا يتزعزع فهم الطاقة الدافعة والمحركة نحو التنمية والبناء والتعمير، فلا سقف لطموحهم ولا حدود لأحلامهم ولعل تجربة منتدى شباب العالم خير دليل على أن الشباب قادر على تحويل الأحلام إلى واقع مؤثر يتخطى كل حود الممكن.





وأضاف الرئيس: "أتذكر منذ عامين عندما دعا شباب مصر، شباب العالم ليجتمع هنا على أرض مصر، أتذكر حماسهم وإيمانهم بالفكرة وعملهم الدؤوب لإنجاح فكرة أمنوا بها، منحوا من قاموسهم المستحيل وخضت العقبات أمام قوة إيمانهم وحماسهم".





وأوضح السيسي: "أنه لم يكن نجاح النسخة الأولى من المنتدى سوى بداية الانطلاق قاطرة الإبداع والتفانى، ثم جاءت النسخة الثانية من المنتدى لتنضج الفكرة ويتسع سقف الطموح ويزداد التحديات ويتوسع المنتدى ليشمل عدد أكبر من الشباب وتتعدد فعالياته على مدار العام".





وتابع الرئيس: "لم يكن نجاح منتدى شباب العالم قاصرا على تحقيق الحلم بان يجتمع الشباب من كل دول العالم فى مكان واحد للنقاش والحوار الجاد والبناء، وإنما تحول إلى خطوات جادة تم تنفيذها على أرض الواقع، ونجد اليوم الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب تتخطى حدود الدولة المصرية لتعقد شراكات إقليمية ودولية فى جميع المجالات تثقل مهارات الشباب ليتمكنوا من خدمة مجتمعاتهم بشكل أفضل.





وأضاف الرئيس السيسى: "إلى كل شعوب العالم المحبة للسلام والتي تعلي من قيم الإنسانية، لا فرق بين عرق أو لون أو دين فنحن هنا جمعيًا سفراء لها ننبذ التطرف والعنف ونتخذ من اختلافاتنا دافعًا للتعاون والتكامل لا للصراع والحرب".





وأكد الرئيس أن مصر التى وقفت وتصدت بحزم لقوى الشر والظلام نيابة عن العالم واستبسل شبابها فى الدفاع عن قيم الإنسانية، متابعا: "شباب وقف شامخًا صامدًا مدافعًا عن شرفه وبلده ليعلم البشرية كلها كيف يكون إنكار الذات وكيف تكون التضحية بكل غالى ونفيث من أجل قيمة أسمى وهدف أنبل".





وأشار السيسى إلى أن أرض السلام سيناء التى تجلى الله على بقعة من بقاعها المباركة ليبارك بها الأرض والشعب، مضيفا أن أرض سيناء نقطة تلاقي الحضارات وهى أرض شهدت كبوات وانتصارات واحتضنت جميع الاختلافات والشعب التى امتزجت فيه العزة العربية بالأصالة الافريقية والملامح الفرعونية والصفات المتوسطية والإيمان بالرسل والرسالات السماوية.



