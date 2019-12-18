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مرأة

أغربها الكمثرى.. أطعمة احذري تناولها على معدة فارغة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:00 ص
اطعمة
اطعمة
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لمياء الياسين
أطعمة عديدة يجب الحذر من تناولها على معدة فارغة إذا كنت ترغب في البقاء بصحة جيدة إليك أبرز تلك الأطعمة وفقا لموقع برايت سايد

1. الموز
تناوله على معدة خالية يمكن أن يسبب مشاكل في الأمعاء ، كما أن تناول السكر في الصباح قد يجعلك تشعر بالنعاس واستنزاف الطاقة بعد بضع ساعات.

2. زبادي

يعتقد البعض أن الزبادي مع الفاكهة وجبة إفطار صحية تشجع على فقدان الوزن لكن فى المقابل الزبادى لا يحتوى على ما يكفي من البروتين.

3. دقيق الشوفان

الشوفان هو خيار صحي للغاية لتناول الإفطار ، حيث أن الشوفان غني بالألياف والفيتامينات والبروتين ولا يحتوي على الجلوتين. ومع ذلك إذا لم يكن لديك الوقت الكافي لتحضير الشوفان العادي ، فاختر الشوفان الفوري غير المحلى والعادى وانتبه إلى محتواه الحافظي والألياف.

4. الخضروات النيئة

على الرغم من أن الخضروات صحية بشكل عام ، إلا أن تناولها على معدة فارغة قد يسبب تهيجًا لدى بعض الأشخاص ، وقد يؤدي أيضًا إلى حدوث الغازات والانتفاخ وآلام في البطن. أحد أسباب ذلك هو الألياف غير القابلة للذوبان الموجودة في معظم الخضراوات والتي يجب تجنبها بشكل خاص من قبل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الهضم.

5. الطماطم

الطماطم غنية بالفيتامينات ، منخفضة السعرات الحرارية ، ومغذية. ومع ذلك ، لا ينبغي أن تستهلك على معدة فارغة لأنها يمكن أن تسبب آلام في المعدة وعدم الراحة 

6. الكمثرى ..

على الرغم من أن الكمثرى وجبة خفيفة صحية بشكل عام مليئة بالفيتامينات والبوتاسيوم ، وهي منخفضة السعرات الحرارية، فمن المستحسن تجنب تناول الكمثرى لتناول الإفطار. تحتوي الكمثرى على ألياف خام يمكن أن تلحق الضرر بالأغشية المخاطية الحساسة للمعدة عند تناولها على معدة فارغة.
أغربها الكمثرى.. أطعمة احذري تناولها على معدة فارغة
أغربها الكمثرى.. أطعمة احذري تناولها على معدة فارغة
أغربها الكمثرى.. أطعمة احذري تناولها على معدة فارغة
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