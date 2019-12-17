السفير الياباني يعد بتطوير مشروعات للطاقة المتجددة في مصر

شارك السفير الياباني بالقاهرة ، ماساكي نوكي ، في حفل الانتهاء من تنفيذ محطة توليد الطاقة بالرياح بقدرة 262.5 ميجاوات، التي قامت بتنفيذها في مصر شركة تويوتا تسوشو وشركة Eurus Energy اليابانية.



وأوضح نوكي في تصريحات صحفية له أنه تم بناء هذه المحطة في منطقة صحراء البحر الأحمر، حيث تم الانتهاء من تنفيذها قبل الموعد المحدد بـ 6 أسابيع وبدأ التشغيل التجاري لها بدايةً من يوم 31 أكتوبر الماضي لتزويد 500 ألف أسرة باحتياجاتهم من الكهرباء.



وقال نوكي : إنه لمن دواعي سرورنا أن تتمكن اليابان من التعاون مع مصر للاستفادة من موارد الطاقة ومساندتها في توفير إمدادات الكهرباء واتخاذ تدابير الحد من التغير المناخي."



وأتم تصريحاته قائلا : مازالت هناك مشاريع إضافية قيد البحث والدراسة، حيث إنه من المتوقع أن يتم تطوير عدة مشروعات للطاقة المتجددة الصديقة للبيئة في مصر".