ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى يشيد بتغطية موقع صدى البلد لمنتدى شباب العالم.. فيديو

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:10 م
بعثة صدى البلد بشرم
بعثة صدى البلد بشرم الشيخ
Advertisements
عمرو ممدوح
قدم الإعلامي أحمد موسى، التحية إلى رئيس تحرير موقع "صدى البلد"، أحمد صبري؛ لما يقدمه الموقع من أخبار وتغطية متميزة، قائلًا "قناة وموقع صدى البلد نحن جميعًا جنود في خدمة الوطن والدفاع عنه".

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه بداية من رجل الأعمال محمد أبو العينين، إلى أصغر فرد في منظومة "صدى البلد"، فكلنا جنود للدفاع عن الوطن.

وأوضح أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعث برسائل هامة وواضحة للعالم، كما أكد الرئيس في ختام فعاليات منتدى شباب العالم أن مصر 100 مليون مواطن، "هل تقدر قطر على مصر؟".

وشارك فى متابعة المنتدى، من شرم الشيخ كل من محمد عبدالمنعم، وكريم جمال، ومحمد صبرى، وحسام رضوان، ومعتز الخصوصى، وشروق إبراهيم، وآيات أحمد ، ومحمود فهمى، بالاضافة الى جميع المحررين بقسم التوك شو وباقى المحررين فى الموقع الاخبارى.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ختام فعاليات منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة على أرض السلام شرم الشيخ.

ودارت خلال منتدى شباب العالم 2019، مناقشات واسعة حول آفاق التنمية المستدامة في أفريقيا، والتعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط، وأيضًا مناقشات وحوارات ثرية ومتنوعة، حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، وريادة الأعمال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنت بقيت في الحكومة يا محمد | الرئيس السيسي يمازح نائب محافظ المنوفية

أحمد موسى: صوت شباب مصر أصبح مسموعا بمنتهى القوة ..فيديو

أحمد موسى: إعلام قطر وتركيا خراب وتدمير.. فيديو

أحمد موسى: تركيا احتلت ليبيا والسراج خان بلده.. فيديو

300 ألف مواطن.. أحمد موسى: مصر قادرة على استضافة سكان قطر بالكامل.. فيديو

تقاضت المليارات.. أحمد موسى: تركيا أكثر الدول استفادة من اللاجئين.. فيديو

ترشيحاتنا

طرد رضا عبدالعال وعدد من اللاعبين من مباراة بلدية المحلة والغزل

ماذا قال كارتيرون للاعبي الزمالك بعد الهزيمة بثلاثية؟

حملت سفاحا| أب يقتل ابنته خنقا بالمنوفية

خلى بالك | البرفان أخطر من عوادم السيارات على صحتك

زير نساء.. نجمة هوليوود تشارلز ثيرون تفضح مخرجا شهيرا تحرش بها

مفاجأة سارة من التعليم لـ طلاب 2 ثانوي .. اعرف تفاصيلها الآن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رؤية طريقة عمل السيارة من الداخل.. أسلوب محاكاة حديث في التصليح

انهيار الفنانة هناء الشوربجي في عزاء زوجها حسن عفيفي ..صور

وكيل بورش وهارلي SMG: مازلنا بعيدين عن تصنيع مكونات سيارة في مصر