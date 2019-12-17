أحمد موسى يشيد بتغطية موقع صدى البلد لمنتدى شباب العالم.. فيديو

قدم الإعلامي أحمد موسى ، التحية إلى رئيس تحرير موقع "صدى البلد"، أحمد صبري؛ لما يقدمه الموقع من أخبار وتغطية متميزة، قائلًا "قناة وموقع صدى البلد نحن جميعًا جنود في خدمة الوطن والدفاع عنه".





وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه بداية من رجل الأعمال محمد أبو العينين، إلى أصغر فرد في منظومة "صدى البلد"، فكلنا جنود للدفاع عن الوطن.





وأوضح أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعث برسائل هامة وواضحة للعالم، كما أكد الرئيس في ختام فعاليات منتدى شباب العالم أن مصر 100 مليون مواطن، "هل تقدر قطر على مصر؟".





وشارك فى متابعة المنتدى، من شرم الشيخ كل من محمد عبدالمنعم، وكريم جمال، ومحمد صبرى، وحسام رضوان، ومعتز الخصوصى، وشروق إبراهيم، وآيات أحمد ، و محمود فهمى، بالاضافة الى جميع المحررين بقسم التوك شو وباقى المحررين فى الموقع الاخبارى.





وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ختام فعاليات منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة على أرض السلام شرم الشيخ.



