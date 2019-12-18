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مرأة

هنفطر ايه.. فول وبيض بطريقة غير تقليدية

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 09:00 ص
هنفطر ايه
هنفطر ايه
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لمياء الياسين
هنفطر إيه؟ تحتار النساء في اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار، سواء لزوجها أو أطفالها، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها في وقت قصير، حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم، ووفقًا للعديد من الدراسات تعد وجبة الإفطار هي الأهم وإغفالها يصيب الكثيرون بالسمنة والهبوط وانخفاض التركيز.

نقدم لكِ قائمة إفطار متنوعة تحتوي على جميع العناصر الأساسية التى يحتاجها جسم الإنسان، وفي نفس الوقت تتمتع بالمذاق اللذيذ.

بيض بالسجق للشيف إلهام فتحي:

المقادير:

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملح حسب الرغبة
2 فلفل خضراء حارة
4 بيضات
حلقات زيتون
مكعبات طماطم مقشرة ومقطعة
شرائح جبن روملى مبشور

طريقة التحضير:

فى وعاء على النار أضيفى البصل وقلبي حتى تذبل وأضيفي الفلفل والطماطم والجبن الرومى المبشور واتركي المزيج على النار لحوالي 5 دقائق.

أضيفي البيض بدون تحريك وغطي الوعاء واتركيه على نار هادئة حتى ينضج البيض ثم قدميه.


فول بالطحينة للشيف الشربينى

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل فول بالطحينة والرمان وبمذاق لا يقاوم وشكل جديد:

المقادير:

فول مدمس
بصل اخضر
ثوم مفروم
عصير ليمون
كمون
شطة
ملح وفلفل
طحينة
زيت زيتون
بقدونس مفروم
نعناع مفروم
حبوب رمان
خيار مخلل
عيش بلدي للتقديم

طريقة التحضير:

- يشوح الثوم في الزيت ثم يضاف البصل و يضاف الفول والطحينة وعصير الليمون والبقدونس والنعناع.

* يزين بالخيار المخلل وحبوب الرمان ويقدم
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