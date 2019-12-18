منى عطالله تكشف عن دور الإعلام في ظهورها.. ورأيها في الـ VAR ..فيديو

أكدت منى عطالله المحكّمة الدولية أن، الإعلام كان له دور كبير في ظهورها في وقت قصير، حيث أنها بعد 20 عاما من التحكيم الدولي لم تجد احدا يعرفها من الجماهير المصرية، ولكن في الفترة الحالية بعد ظهورها الأول في بطولة كأس مصر بدأت تلاقى الصدى الجماهيري.



وقالت عطالله، خلال تواجدها في ندوة تكريم في موقع صدى البلد، إنها في الفترة الحالية تجد من يتابعها في الشارع ويشير اليها "انت حكمة ماتش الاتحاد"، وهذا يرفع من روحها المعنوية، ويجعل الـ 20 عام التي مارست خلالهم التحكيم لم يذهبوا هباءً.



وأضافت عطالله أن، طموحها أن تحكم في مباراة قوية مثل الأهلي والزمالك في الدوري لكي يعلم الجميع ان النساء قادرون على إدارة مباريات هامة وكبيرة مثل مباريات قطبي الكرة المصرية.



وتابعت:" لا أميل الى الأهلي أو الزمالك، ولكنني أشجع ريال مدريد في الدوري الإسباني وأتمنى أن أتواجد في احدى مباريات الرجال ذات المشاهدة الأكبر في العالم.



شاركت منى عطالله في العديد من البطولات العالمية لكرة القدم النسائية: مرتين كأس العالم، والأولمبياد مرة واحدة، و 6 مرات في بطولة أفريقيا.