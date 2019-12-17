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رياضة

بسبب محمود كهربا | خالد النبوي يحرج عمرو أديب على الهواء | شاهد

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:19 م
صدى البلد
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ريهام بكير
كشف الفنان خالد النبوي، عن انتمائه الكروي أثناء حلوله ضيفًا على الإعلامي عمرو أديب على "إم بي سي مصر" في برنامج "الحكاية"، قائلاً "أنا أهلاوي جدا جدا جدا".

وسأله أديب عن رأيه في صفقة محمود كهربا الذي تعاقد الأهلي معه، فرد قائلاً "كهربا يجي، هيدخل تحت مظلة الأهلي، بقوانين الأهلي، بمبادئ الأهلي".

وقاطعه عمرو أديب، قائلاً "حاسس إنك "بتنبط" بالكلام يعني إيه دخل تحت مظلة الأهلي وقوانين الأهلي تقصد إيه؟"، فرد النبوي، قائلًا "لا أقصد شيئا مطلقا، لكن بغيظك".

وكان الأهلي تعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لمدة 4 مواسم ونصف، بعد فسخ تعاقده مع أفيس البرتغالي بالتراضي ، لينضم اللاعب إلى صفوف القلعة الحمراء في يناير المقبل.
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