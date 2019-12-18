اخبار الحوادث | رئيس الرقابة الإدارية يلتقي مدير مكتب الأمم المتحدة.. حركة تنقلات رؤساء ومعاوني المباحث بالجيزة.. وتدشين قسم حدائق أكتوبر الجديد

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمّت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:









عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية شريف سيف الدين، لقاء مع يوري فيديتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، موجها الشكر له على ما بذله من جهد خلال فترة ولايته السابقة للمكتب.

ننشر حركة تنقلات رؤساء ومعاوني المباحث بالجيزة



وشملت الحركة نقل الرائد محمد مجدي من معاون قسم الدقى إلى رئيس مباحث أوسيم والرائد مؤمن فرج من معاون امبابه إلى رئيس مباحث العياط والرائد عمرو فاروق من معاون العجوزة إلى رئيس مباحث قسم الجيزة.

مديرية أمن الجيزة تدشن قسم حدائق أكتوبر الجديد بداية 2020



تضع مديرية أمن الجيزة، اللمسات النهائية لافتتاح قسم الشرطة الخامس والعشرين بالقطاع، في الأول من يناير القادم، حيث يتبع قطاع مباحث أكتوبر.

مصدر أمنى يكشف حقيقة إضراب 10 نزيلات فى سجن النساء بالقناطر عن الطعام



نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله فى عدد من القنوات الفضائية ، حول إعلان 10 نزيلات فى سجن القناطر للنساء إضرابهن عن الطعام نظرًا لإعتقالهن لأسباب تعسفية وحرمانهن من رعاية أطفالهن.

ضبط عصابة بحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية.. فيديو



شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بنطاق محافظتى الشرقية والدقهلية تُسفر عن ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم كمية المواد المخدرة وسلاح نارى.