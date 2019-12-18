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حوادث

اخبار الحوادث | رئيس الرقابة الإدارية يلتقي مدير مكتب الأمم المتحدة.. حركة تنقلات رؤساء ومعاوني المباحث بالجيزة.. وتدشين قسم حدائق أكتوبر الجديد

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 12:39 ص
محمد زهير
نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمّت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:


عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية شريف سيف الدين، لقاء مع يوري فيديتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، موجها الشكر له على ما بذله من جهد خلال فترة ولايته السابقة للمكتب.


وشملت الحركة نقل الرائد محمد مجدي من معاون قسم الدقى إلى رئيس مباحث أوسيم والرائد مؤمن فرج من معاون امبابه إلى رئيس مباحث العياط والرائد عمرو فاروق من معاون العجوزة إلى رئيس مباحث قسم الجيزة. 


تضع مديرية أمن الجيزة، اللمسات النهائية لافتتاح قسم الشرطة الخامس والعشرين بالقطاع، في الأول من يناير القادم، حيث يتبع قطاع مباحث أكتوبر.


نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله فى عدد من القنوات الفضائية ، حول إعلان 10 نزيلات فى سجن القناطر للنساء إضرابهن عن الطعام نظرًا لإعتقالهن لأسباب تعسفية وحرمانهن من رعاية أطفالهن.


شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة بنطاق محافظتى الشرقية والدقهلية تُسفر عن ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم كمية المواد المخدرة وسلاح نارى.
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رئيس هيئة الرقابة الإدارية يلتقي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة..صور

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