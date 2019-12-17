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التطبيقات والألعاب الأكثر تحميلا خلال الـ١٠ سنوات الماضية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:38 م
التطبيقات والالعاب
التطبيقات والالعاب الاكثر تحميلا
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إبراهيم القادري
عرضت قناة " العربية " تقريرا عن التطبيقات والالعاب الاكثر تحميلا خلال الـ10 سنوات الماضية،كما نشرت شركة "app annie" المختصة في الأبحاث ، البرامج الاكثر تحميلا خلال 10 سنوات الماضية.

وأوضح أن شركة فيس بوك لم تتصدر وحدها المركز الأول لكنها تصدرت المراكز الاربعه الاولى عن طريق التطبيقات التابعة لها، لافتا إلى أن أكثر التطبيقات تحميلا في العالم منذ"2010_2019" هى
_تويتر
_يوتيوب
_يو سى براوزر
_تيك توك
_سكايب
_سناب شات
_انستغرام
_واتساب
_فيسبوك مسنجر
_فيسبوك
موضيفا ان أكثر تطبيقات أنفق فيها المستخدمين منذ "2010_2019"
_netflix
_tinder
مستكملا أن أكثر الالعاب تحميلا منذ"2010_2019"
_ball pool8
_fruit ninja
_minion rush
_hill climb racing
_pou
_clash of clans
_my talking tom
_temple run2
_candy crush saga
_subway surfers
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