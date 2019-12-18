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مرأة

بـ 10 جنيهات.. تخلصي من الكلف في أسبوع واحد

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:31 ص
وصفات طبيعية للتخلص
وصفات طبيعية للتخلص من الكلف
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نهى هجرس
تعانى الكثير من النساء من التغير فى لون بشرتهم (الكلف)، والذى يمكن أن يحدث نتيجة العديد من الأسباب مثل الشمس أو خلال فترة الحمل بسبب تمدد الجلد يحدث تغير فى لون البشرة.

ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أهم الطرق الطبيعية التى تساعدك فى التخلص من جفاف البشرة.

- الوصفة الأولى:-
المكونات
- 2 ملعقة كبيرة من زيت السمسم
- 2 ملعقة كبيرة من زيت القمح
- 2 ملعقة كبيرة من النشا
- بياض بيضتين

طريقة الاستخدام:-
- ضعى زيت السمسم وزيت القمح في وعاء.
- نخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس. 
- نضيف ملعقتين من النشا، وبياض البيض على المكونات. 
- نخفق مرة أخرى حتى نحصل على مزيج متجانس.
- نغسل البشرة بالماء، ونجففها جيدًا. 
- ندهن الوجه بالخليط، ونفركه بطريقة بسيطة. 
- نترك الخليط لمدة نصف ساعة، ثم نشطفه بالماء البارد.
- تكرر ثلاث مرات أسبوعيًا

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