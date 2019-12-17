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أخبار العالم

مكاسب حزبية وأنانية.. ترامب يرد بقوة على نانسي بيلوسي حول إجراءات عزله في خطاب من 6 صفحات

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:36 م
صدى البلد
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شريف سيد
أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطابا مكون من 6 صفحات، إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، اعتراضا على إجراءات مساءلته بسبب الضغط على الرئيس الأوكراني لمعاقبة منافسه في الانتخابات جو بايدن ونجله. 

وقال ترامب إن إجراءات المساءلة: "عبارة عن سوء استخدام غير مسبوق وغير دستوري للسلطة، لم يحدث لما يقرب من قرنين ونصف من التاريخ التشريعي الأمريكي". 

وأضاف ترامب في خطابه إلى بيلوسي: "أنت من يتدخل في الانتخابات الأمريكية. أنتم الذين يدمرون الديمقراطية الأمريكية. أنت من يعيق العدالة. أنتم الذين يجلبون الألم والمعاناة لجمهوريتنا من أجل تحقيق مكاسب شخصية وسياسية وحزبية أنانية". 

وتابع ترامب في خطابه: "لقد قمت بتطوير حالة كاملة لما يسميه الكثيرون في وسائل الإعلام بمتلازمة ترامب ديرينجمينت، وللأسف، لن تتغلبي عليها أبدًا". 

ويبدأ مجلس النواب الأمريكي مناقشة مساءلة ترامب، غد الأربعاء ، حيث من المتوقع أن يوافق المشرعون على مادتين من المساءلة ضد الرئيس.
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