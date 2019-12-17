ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الهزيمة لا تعني ضياع كل شيء.. ديسابر: محبط من أخطاء لاعبي بيراميدز أمام الجونة

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:44 م
سيباستيان ديسابر
سيباستيان ديسابر
Advertisements
محمد رشاد
أعرب سيباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن إحباطه عقب الهزيمة التي تلقاها فريقه على يد الجونة اليوم الثلاثاء في ثامن جولات الدوري بثلاثة أهداف لهدفين.

وجمدت الهزيمة رصيد بيراميدز عند 12 نقطة يحتل بها المركز السابع بعد مرور ثماني جولات، ولم يحقق الفريق الفوز منذ ثلاث مباريات.

وقال ديسابر: "محبط للغاية من ثاني هزيمة على التوالي، هناك بعض المشاكل التي ظهرت بشكل واضح اليوم، لاعبو الجونة قدموا مباراة قوية ونجحنا في العودة في النتيجة لكن الأخطاء الدفاعية كلفتنا الهزيمة والجونة كان جيدا في الناحية الدفاعية".

وعن أحمد الشناوي قال المدرب الفرنسي: "لا يمكن أن أحمله المسؤولية بمفرده فكرة القدم عمل جماعي والهزيمة تعني أن الجميع أخطأ".

أما عن مستقبله مع الفريق قال: "أركز على اللقاء المقبل أمام المصري في الدوري والهزيمة لا تعني ضياع كل شيء ونستعد للتعويض في المرحلة المقبلة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ديسابر: بيراميدز يواجه تحديا صعبا عقب تغيير المالك ..فيديو

بيراميدز يوجه صدمة قوية للنادي الأهلي في الميركاتو الشتوي

ديسابر بعد التعادل مع أسوان: بيراميدز يحتاج هذا الأمر للحفاظ على تقدمه.. فيديو

بعثة بيراميدز تصلي الجمعة بفندق الإقامة في نيجيريا..صور

الدوري المصري.. الكروت الحمراء تطارد المدربين وميتشو يغادر نهائيا.. تفاصيل

عقب توجيه الشكر له | أحمد علي مهاجم بيراميدز يقترب من إنبي

ترشيحاتنا

اعراض الفشل الكلوي المزمن.. 8 علامات تؤكد الإصابة بالمرض

مزاعم إسرائيلية بالعثور على موقع عجل بني إسرائيل الذهبي

أحمد موسى: تركيا احتلت ليبيا والسراج خان بلده.. فيديو

زير نساء.. نجمة هوليوود تشارلز ثيرون تفضح مخرجا شهيرا تحرش بها

بـ صورة شاعرية| مفاجأة ليفربول لـ متابعيه بشأن محمد صلاح

وفاة شقيقة مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك| اعرف موعد الجنازة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رؤية طريقة عمل السيارة من الداخل.. أسلوب محاكاة حديث في التصليح

انهيار الفنانة هناء الشوربجي في عزاء زوجها حسن عفيفي ..صور

وكيل بورش وهارلي SMG: مازلنا بعيدين عن تصنيع مكونات سيارة في مصر