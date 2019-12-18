الرياضة المصرية إلى أين .. أزمة المنشطات لا تنتهى وأبطال الكونغ فو والاثقال ضحية

تفجرت في الساعات الماضية أزمة جديدة ضربت الرياضة المصرية، بعد سحب الميدالية الذهبية في لعبة الكونغ فو من البطل محمود عاطف الذى توج بها في بطولة كأس العالم الأخيرة بالصين، بعد ثبوت إيجابية العينة التى خضع من خلالها لتحليل المنشطات، وجاء ذلك بعد أيام قليلة من تأكيد عدم مشاركة مصر في أوليمبياد طوكيو 2020 في لعبة رفع الأثقال، بسبب أزمة المنشطات أيضًا .



أزمة الكونغ فو

وأكد محمد عاشور، رئيس الاتحاد المصري للكونغ فو، أن قرار إيقاف اللاعب محمود عاطف جمعة، بطل مصر في الكونغ فو، وسحب الميدالية الذهبية منه، يعد مؤامرة بعد فوزه ببطولة العالم الأخيرة.



وكشف رئيس الاتحاد، عن حرصه على التحليل لجميع اللاعبين قبل السفر والمشاركة في بطولة العالم الأخيرة من جهة رسمية ومعتمدة وتحت إشراف الدكتور أسامة غنيم، الرئيس التنفيذى للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، والنتيجة معتمدة وتؤكد براءة اللاعبين، مضيفًا: "أكبر دليل على تعرضنا لمؤامرة أن اسم اللاعب محمود عاطف جمعة لم يكن ضمن اللاعبين الذين سيخضعون للتحليل ضد المنشطات، وتم إضافة اسمه بخط اليد في اللحظات الأخيرة، وهناك من يتربص بالاتحاد المصري لمصالح شخصية وضد مصر، وجار التحقيق لمعرفة كل الحقائق".



وتم إيقاف اللاعب محمود عاطف وإيقاف المكافأة المالية التى كان سيحصل عليها من وزارة الشباب والرياضة والمقدرة بمبلغ 75 ألف جنيه، حتى ثبوت برائته وخضوعه للتحقيقات.



يذكر أن أزمة المنشطات تحاصر الرياضة المصرية منذ فترة ولا أحد يعلم السبب في ذلك، وبالتأكيد هي أزمة كبيرة للرياضة في مصر لتكررها عددة مرات، فتم حرمان مصر وأبطالها في لعبة رفع الأثقال من المشاركة في أولومبياد طوكيو 2020 المقبلة، بسبب المنشطات وتم إيقاف النشاط الرياضى بأكماله باللعبة في مصر وتجميد اتحادها.



وجاء ذلك بعد ظهور 5 عينات إيجابية لأبطال مصر خلال دورة الألعاب الأفريقية الأخيرة بالمغرب .



وأبطال مصر الذين تورطوا في إيجابية عينة المنشطات هم:



رفع الأثقال

سارة سمير وزن 76 كجم ، سمر حبشي وزن 87 كجم ، مصطفى إبراهيم منصور وزن 74 كجم ، سلمى فرج وزن 81 كجم، محمد عبد الرحمن وزن 109 كجم.



ويرصد موقع "صدى البلد" في التقرير التالى، تاريخ أزمات المنشطات فى الرياضة المصرية على النحو التالى:



إيقاف اتحاد المصرى لرفع الأثقال عامين بسبب إيجابية عينة 7 لاعبين من الشباب عام 2016



بداية الأزمة تعود إلى بطولة أفريقيا للناشئين التي أقيمت في شهر ديسمبر 2016 في مصر، وأجرت الوكالة المصرية للمنشطات تحليلًا أثبت تعاطي 7 ناشئين للمنشطات وهو ما تم الإعلان عنه في شهر يونيو 2017، وبعد تحقيقات تم إعلان القرار يإيقاف الاتحاد المصرى لرفع الأثقال عامين.



خطأ يكلف لاعب رفع الأثقال إيقاف عامين

حرم محمد إحسان لاعب منتخب رفع الأثقال من المشاركة فى أوليمبياد لندن 2012، بعد اتهامه بتعاطى المنشطات، عقب خروج عينة التحليل الخاصة به في بطولة الجامعات إيجابية بثبوت تعاطيه مادة محظورة منشطة، وتقرر إيقافه لمدة عامين، بسبب خطأ فادح من المسئولين عن المنتخب المصري لرفع الأثقال حينها بالسماح له بتناول أحد العقاقير على أنه مكمل غذائي، ليصبح ضحية للمنشطات.



إيقاف لاعب الجودو 8 سنوات بسبب المنشطات

صدر قرار بإيقاف إسلام الشهابي لاعب المنتخب الوطني للجودو، لمدة 8 سنوات، بسبب ثبوت حصوله على منشطات خلال مشاركته في بطولة الجمهورية التي أقيمت في يناير الماضي، حيث تلقى اتحاد الجودو، خطابًا من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، بإيقاف اللاعب مع تغريمه 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 30 ألف جنيه على الاتحاد المصري، وهو ما دفع الشهابي لإعلان اعتزاله .



إيقاف دبش لاعب بتروجيت 3 أشهر بسبب المنشطات

تم إيقاف محمد دبش لاعب المقاصة وبتروجت السابق، موسم 2017 والذي كان أول حالة يتم اكتشاف تعاطيها المنشطات في الدوري المصري، في تحليل عقب إحدى المباريات، ليتم إيقاف اللاعب 3 أشهر رغم تأكيداته بأن المادة المنشطة جاءت لتناوله دواء للأذن دون أن يعلم أنه يحتوي مادة منشطة، حيث احتوت العينة على مادتي الكورتيزون والميثيل هيكسامين، والعقوبة جاءت مخففة بالإيقاف 3 أشهر بسبب تناوله المادة المنشطة عن جهل ودون عمد، حيث جاءت المادة المنشطة داخل أدوية وفيتامينات يتناولها لعلاج التهابات الأذن الوسطى.



إيقاف البطل إيهاب عبد الرحمن 4 سنوات بسبب المنشطات

الضحية الأبرز في السنوات الأخيرة، كان إيهاب عبد الرحمن لاعب ألعاب القوى الذي حرم من المشاركة فى أوليمبياد ريو دي جانيرو، وكان وقتها أحد أبرز المرشحين لميدالية أوليمبية، حيث حقق مركزا متقدما في بطولة العالم، قبل أن يثبت معمل برشلونة للمنشطات، تعاطي اللاعب عقار الهرمون الذكري، لتقرر الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات إيقافه.



إيقاف لاعب الزمالك 4 سنوات بسبب المنشطات

تعرض محمد محسن لاعب فريق الطائرة بنادي الزمالك، للإيقاف 4 سنوات بسبب تعاطيه هرمون الروكتوبمين الذى يتم حقنه للحيوانات، حيث وقع اللاعب ضحية لأكلات اللحوم الجاهزة، خاصة أن اللحوم المستوردة تحتوي على هذا الهرمون.



أزمة المنشطات في رياضة الكارتيه

نفس الأمر تكرر مع رضوى عرفة لاعبة منتخب الكاراتيه، التي تعرضت للإيقاف 4 سنوات بعد تناولها ساندوتش كبدة، حيث تحتوي اللحوم المستوردة على مادة الركتوبمين التى يتم تقديمها ضمن أعلاف الماشية.



أزمات المنشطات في رياضة المصارعة

تم إيقاف على أمين لاعب المنتخب الوطنى للمصارعة 4 سنوات، مع توقيع غرامة مالية على الاتحاد 20 ألف فرنك سويسرى، حيث تلقى اتحاد المصارعة خطابا من نظيره الدولي يخطره فيه بإيقاف اللاعب بسبب ثبوت إيجابية العينة .